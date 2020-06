Mes de la salud masculina... De la próstata y otros ‘dolores de cabeza’

Por Roberto PELÁEZ

El promedio de vida del hombre es cinco años menor que el de las mujeres, sin embargo visita mucho menos el médico que ellas, ni siquiera para exámenes rutinarios dirigidos a precaver. Y las estadísticas son escalofriantes: uno de cada dos hombres va a padecer o desarrollar un cáncer, dicho esto es necesario que los varones se tomen -o nos tomemos- las cosas del médico y la salud muy en serio, con la importancia que requiere. Como quiera que junio es el mes dedicado a nivel mundial a la salud varonil, es un buen momento para hablar de la salud en los hombres.

Especialistas del Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés), precisan que la principal causa de muerte súbita o de repente entre los hombres está relacionada con el aneurisma de la aorta abdominal, entre cuyos síntomas se distinguen el pulso rápido, las náuseas, el dolor de espalda o abdominal, la transpiración excesiva; como factores de riesgo enumeran el mal hábito de fumar y el historial familiar vinculado con esta patología.

Acudir al médico, efectuarse exámenes de detección, es lo más aconsejable, sin embargo que el aneurisma de la aorta abdominal sea la principal causa de muerte súbita, sobre todo en los hombres, no quiere decir, ni remotamente que no enfrentemos otras enfermedades, entre ellas sobresale el cáncer de próstata. Oh, muchos hombres dirán “los dolores de cabeza que me causa la próstata”. Y tienen razón.

Es una verdad tan grande como una casa que los hombres no hablemos de enfermedades, de las dolencias, hasta cuando tenemos la salud deteriorada, o por decirlo de otra forma, cuando es demasiado tarde. Junio recién acaba de comenzar y resulta idóneo para chequeos, al menos para saber ‘como van las cosas’.

Volviendo a la próstata, es muy posible que los hombres mayores de 50 años padezcan del agrandamiento de la próstata, que no es tan preocupante como lo es el cáncer de próstata, un padecimiento más frecuente de lo que muchos deseamos.

Si un hombre mayor de 50 años comienza a sentir ardor al orinar, le da fiebre, se siente cansado, orina con más frecuencia de lo habitual, no es descabellado pensar en el agrandamiento o irritación de la próstata.. son síntomas de que el organismo combate alguna bacteria, si acude al médico éste le puede indicar un antibiótico dirigido a destruir esas bacterias.

No lo deje para mañana. Visite a su médico. Junio es el mes señalado para cuidar la salud masculina.