Mesa directiva del CCSD devolvió el trabajo al superintendente Jara

Semanas después de que la junta escolar rescindió el contrato de trabajo del superintendente Jesús Jara -con votación dividida-, los fideicomisarios anularon la acción tras una extensa reunión que dio inicio el jueves 18 y se extendió hasta el viernes 19.

Irene Cepeda emitió el voto decisivo, para apretada decisión de 4 a 3 a favor de no poner fin al desempeño de Jara al frente del Distrito Escolar del Condado Clark. Al momento de redactarse estas líneas no hay certeza de si Jara se quiere quedar o no. Antes apuntó que laboraría hasta el primero de diciembre.

La reunión para reconsiderar despedir a Jara fue precedida por semanas complejas, signadas por ‘controversias’ públicas entre los miembros de la referida junta escolar. En esta oportunidad Cepeda, junto a Lola Brooks, Evelyn García Morales y Katie Williams votaron para dar marcha atrás al despido. Linda Cavazos, Danielle Ford y Lisa Guzman se opusieron.

Cepeda, que antes dijo sí al despido, solicitó el llamado voto de reconsideración, y argumentó preocupaciones respecto a una violación de la Ley de Reunión Abierta antes de la primera votación. Ford y Cavazos insistieron para conseguir más información sobre la presunta violación de la Ley de Reuniones Abiertas. Jara acusó a Ford, Cavazos y Guzmán de fomentar un ambiente de trabajo hostil.

Ford presentó una queja separada de la Ley de Reuniones Abiertas, y alegó que había ocurrido una violación de la Ley de Reuniones Abiertas próxima al momento en que extendieron el contrato al superintendente Jesús Jara.