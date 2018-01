MGM y Three Square unidos en programa contra el hambre

Por Roberto PELÁEZ

Una preocupación que data de año, sobre la que incluso platicaron más de una vez el señor Eddie Escobedo y el columnista Frank Corro, encuentra respuesta en el programa de ayuda con alimentos a personas necesitadas y que se pudo conocer el pasado miércoles 17 cuando representantes de MGM Resorts, Three square y de otras entidades cerraron filas para de alguna manera ayudar a paliar el hambre que padecen tantas personas en el valle.

María José Gatti, con un cargo tan largo como el hambre que han padecido centenares de personas, explicó para los lectores de El Mundo: el programa es simple, se trata de que la comida que no ha sido servida, por ejemplo en el buffet de una Convención o en la actividad de un determinado grupo, esa que no salió de la cocina, pues sigue un protocolo de seguridad-sanidad, se chequea su temperatura, y la colecta Three square, o sea, no tiene el destino de antes (a una granja de animales o la basura), conscientes de que la necesitan cientos, tal vez miles de personas, resaltó.

Esa comida, prosiguió, hay que congelarla, en correspondencia con las características de los alimentos, o sea, a la temperauta que el alimento permita, y luego se entrega a organizaciones sin fines de lucro como Caridades católicas o el Salvation Army, por sólo poner dos ejemplos, de manera que los alimentos lleguen a más personas siempre y cuando reúnan los requisitos de sanidad exigidos, y sin costo alguno.

Considero, dijo la directora ejecutiva de la coorporación denominada Philanthropy and Community Engagement, que se trata de un programa muy noble, que pretendemos llegue a la mayor cantidad de personas con necesidades, y lo que es mejor, que dure por mucho tiempo; el programa tomó más de 14 meses para su aprobación, enfrentó diferentes pruebas, y es justo decir que sin el concurso de varias partes no hubiera sido posible.

Mencionó por supuesto a Three square, los departamentos de sostenibilidad, de comida y bebida, Caridades Católicas... quiere decir que hay mucha gente involucrada, y en el aspecto económico Three square dispondrá de un dinero con el objetivo de expandir el programa, que se unan otras entidades para servir a la comunidad, concluyó.