Milagros Escondidos... exquisita muestra de amor

Por Roberto PELÁEZ

Hace 22 años se funda una organización tan noble como necesaria, que responde al nombre de ‘Milagros Escondidos’, que tiene en la incansable Norma Gómez a uno de sus pilares, a la madre amantísima de muchos niños.

“Fue en 1998, recordó Gómez en plática para los lectores de El Mundo, ‘Milagros Escondidos’, abundó, surgió por la necesidad de apoyo por parte de la comunidad a familias con niños que tienen necesidades especiales.

“Creo que comenzamos, externó, con menos de 10 familias, hoy pertenecen a la organización entre 80 y 100; hay muchos padres con dudas, que necesitan información, precisamente me satisface ver a muchos de ellos platicando, intercambiando información, me percato que se ayudan, y eso sin dudas mejora la situación de sus hijos”, significó la entrevistada.

Gómez no lo dudó un instante al afirmar que las actividades fundamentales de ME son la fiestas de Navidad y la Caminata, ambos se han convertido en algo tradicional, que las familias y los niños esperan ansiosos.

“Por lo general recabamos el trabajo de un grupo de personas que se acerca de manera voluntaria, que tiene muchos deseos de ayudar, aseveró, sin embargo muchas de ellas se fueron a organizaciones donde pagan por esa ayuda, y es algo comprensible... de un tipo o de otros todos tenemos necesidades”, resaltó.

“A finales del año pasado, apuntó, creo que a nuestra fiesta de Navidad asistieron más de 400 personas, fue algo muy bonito y los niños lo disfrutaron mucho, ese es uno de nuestros objetivos principales; este evento de diciembre, que ya es algo tradicional, es un estímulo, los pequeñines juegan, disfrutan, conocen a otros niños, es una especie de apoyo emocional, y a cada una de nosotras se nos ilumina el rostro al ver la felicidad de los pequeños, no tenemos la menor duda de que socializar es algo muy importante para los menores, y eso facilitamos.

“Por otro lado, comentó, hay muchos padres desesperados, que no conocen el diagnóstico de su pequeño, a veces no saben a quien o quienes acercarse, a qué organización, donde buscar la información precisa.

“Pues le decimos a cada uno de ellos que aquí está ‘Milagros Escondidos’, más que todo para ayudar, para que otros padres también trasmitan sus experiencias, lo que han aprendido”, dijo la entrevistada, quien lleva un cuarto de siglo (25 años) vinculada al Distrito Escolar.

“Tengo mucho que agradecer a los padres, a esas personas voluntarias que mencioné antes, a mi familia... mi esposo, mis tres hijas, mi hijo, me apoyan en todo, los días que tenemos eventos como Navidad o la Caminata, son de los primeros que llegan y los últimos que se van, ayudan en todo, saben que tengo un compromiso con ‘Milagros Escondidos’, con mis pequeñitos, en gran medida ellos son mi vida”, sostuvo.

“Debo decirle, añadió, que para mi cada encuentro con estos niños es una magnífica lección de amor, ellos me llenan toda, por eso cuando me encuentro con alguien y me pregunta si tengo hijos, y cuántos, pues le respondo: sí... muchos.

“Conozco, agregó, a cada uno de estos pequeños, los amo, los respeto como seres humanos, sigo sus acciones, como va su aprendizaje, y quiero que siempre disfruten de la vida al máximo”, afirmó.