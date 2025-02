Muchos venezolanos se sienten traicionados por la revocación del TPS

Por Roberto PELÁEZ

La frase que da título al texto que sigue pertenece a varios venezolanos asentados hace mucho tiempo en Las Vegas, sienten lo que experimentan sus connacionales a los que el presidente Donald Trump les ha revocado el Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Estamos lejos de la tierra que nos vio nacer, de la que salimos un día por diferentes motivos, pero sobre todo en busca de una vida mejor para nuestros familiares... somos muchos (sin importar la nacionalidad) que hemos dado este paso, lo dejamos todo atrás, igual que los amparados por el TPS que ahora deben regresar”, apuntan sin poder ocultar la preocupación.

“Tengo familiares que trabajan, han visto crecer y estudiar a sus hijos, el TPS les permitía trabajar, salir adelante sin temor a ser deportados, sin embargo ahora literalmente el mundo se les ha venido abajo, tienen hasta los primeros días de abril para regresar”, significa Rey Paniagua.

“Luego de la conversación de Nicolás Maduro con el representante de Estados Unidos, el presidente Trump aseguró que Venezuela se encargará del traslado, o sea, pondrá los aviones para que regresen los venezolanos”, advierte Paniagua, quien pronto verá partir a su sobrino con la familia.

Asdrúbal Henríquez, por su parte, comenta: “hay que ver las cosas de manera objetiva, por ejemplo, nadie quiere en su casa a ladrones, violadores, personas que han cometido actos penados por la ley, por supuesto, nosotros tampoco, pero nunca es bueno generalizar, meter a todos en el mismo saco, hay muchas personas trabajadoras”, remarca.

Para Felix y Dora Aguilar “muchos inmigrantes han contribuido a la economía de este país, nos referimos a los que llevan menos tiempo, son jóvenes, con fuerza y ánimo, deseosos de trabajar, avanzar, tener una vida distinta a la que hoy se tiene en Venezuela... millones de estadounidenses pasan de los 60 años, no tienen el mismo vigor de antes, entonces los jóvenes pueden aportar, no nos parece bien que deporten a todos”, reflexionan.

María del Carmen Ramos y su sobrina Julia coinciden en que no se puede culpar a todos de las fechorías y acciones delictivas “hemos leído, comentan, que con lo del Tren de Aragua identifican a todos los venezolanos, no es así, hay delincuentes, pues a detenerlos, juzgarlos, deportarlos, pero muchos venezolanos trabajan, estudian, vinieron huyendo del comunismo, quieren avanzar, dar lo emjor a este país que los recibe, y la eliminación del TPS se pierde gente talentosa”.

Estos criterios también son corroborados por la conocida Dalia Suárez, la mujer que confeccionó la llamada ‘Bandera del inmigrante’, quien al ofrecer sus impresiones manifestó: “generalizar nunca ha sido una buena opción, hace poco detuvieron a un agresor o ladrón en Nueva York, venezolano, ahí mismo numerosas personas, a veces hasta de los medios de prensa, dijeron que los venezolanos venían para delinquir, no es cierto.

“Ahora de la cantidad de venezolanos que van a deportar, no se puede decir que todos son criminales, como en todos los lugares hay personas buenas, trabajadoras, que quieren salir adelante, aportar, contribuir a este hermoso país, también los hay que vienen a aprovecharse del sistema, a robar, violar, agredir, hacer cosas que no pueden permitirse ni aquí ni en ningún lugar, acciones que van contra la ley, entonces no queda de otra que tomar decisiones, por tristes y molestas que sean”, declaró.

El presidente Trump dijo: “Es bueno tener a los rehenes de Venezuela de regreso a casa, es importante señalarlo, que Venezuela haya aceptado recibir a los extranjeros ilegales que acampaban en Estados Unidos, incluyendo pandillas del Tren de Aragua”.

Nicolás Maduro dejó sentado que “estamos dispuestos a recibir a los venezolanos deportados, si allá (Estados Unidos) no los quieren, nosotros sí los queremos, les abrimos las puertas con amor, abrimos nuestros brazos, los esperamos”.

“El problema es que votamos por Trump y ¿ahora?”, sentenció Rey. La medida afecta a buenos y malos.