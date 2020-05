Muestra de solidaridad: Ofrecieron más de 4 mil mascarillas vs Coronavirus

Por Roberto PELÁEZ

La campaña denominada ‘Unidos por la salud’ demostró algo más que sus buenas intenciones e hizo valer eso de que hacer es la mejor manera de decir al entregar alrededor de 4 mil mascarillas frente al centro comercial Cárdenas (Bonanza y Lamb).

Marko Gamboa, junto a su esposa Martha Patricia Guerra, familiares y amigos, se acercaron a muchas personas para regalarles a los necesitados cubreboca.

“Lo que se pueda hacer por preservar la salud de la comunidad, más aun frente a los azotes de esta pandemia, es poco, y las mascarillas protegen, es una de las cosas indicadas aparte de lavarse las manos con frecuencia, no llevarse las manos a la boca, la nariz, los ojos, entonces queremos ayudar, decirle a la gente que se cuide, que unidos somos más fuertes”, comentó Gamboa para los lectores de El Mundo.

Junto al sensible gesto, el entrevistado mostró su lado agradecido, y nombró a varias personas que hicieron posible la entrega “en un momento como este no podemos olvidar a Raúl Contreras por su aporte de mascarillas, al equipo de trabajo de Universal Motorcars, León Rosales, Esteban Martínez, por supuesto a Cárdenas que gentilmente nos abrió las puertas, a mi familia por apoyarme y sumarse al evento.

“Sentimos una enorme satisfacción cuando podemos entregar algo, por humilde que sea, sobre todo si es para preservar la salud, cuidar a la comunidad”, significó.

Oceanía Huerta, una de las clientes de Cárdenas que recibió el cubreboca, destacó: “les agradezco, son personas que ayudan de manera honesta, sin esperar nada a cambio, sólo se percataron que no traía mascarillas, se acercaron y me la brindaron respetuosamente, de inmediato me la puse, pues sé que es muy importante, sólo que no había tenido tiempo de comprar, y mire, ellos me la regalaron”, dijo emocionada.

Gamboa, quien recientemente participó -también en carácter de organizador- en la caravana de agradecimiento a los médicos y personal de la salud, por su heroica labor frente al Coronavirus, enfatizó: “los agradecidos somos nosotros al tener la posibilidad de poder ayudar, de expresar nuestro agradecimiento, de decirle a la gente que no está sola, y que vamos a superar este mal momento”, advirtió.

“Es hermoso esto de dar, continuó el entrevistado, más si es algo que contribuye a la salud en una etapa tan difícil, aunque claro, este gesto tiene un gran significado, pero de seguro nos agradaría sobremanera poder donar en momentos que no sean tan complejos, que no tenga un costo de personas contagiadas y fallecidos, es muy triste, pero el amor, la solidaridad, nuestra fuerza de voluntad se hace sentir, el trabajo de muchas personas, su desvelo, y al final vamos a salir victoriosos, que es lo más importante... estamos listos a ayudar, aunque sea para dar aliento, motivar a la gente a no rendirse, que confie en nuestro Dios, más temprano que tarde nos vamos a dar un fuerte abrazo”, sostuvo.