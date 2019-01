Muestra Nevada Donor Network resultados a nivel mundial

Por Roberto PELÁEZ

“Hasta que los 619 nevadenses en la lista de espera y las más de 114 mil personas en todo el país reciban sus trasplantes de salvamento, vamos a servir de manera apasionada a nuestra misión, con la mayor entrega posible, y éxito récord”.

Reiteró Joe Ferreira, presidente y CEO de Nevada Donor Network (NDN), y volvió a insistir sobre la disposición del equipo que dirige, al ofrecer detalles del quehacer y los resultados conseguidos en el año que recién concluyó.

“Tenemos el honor de compartir nuestro récord de éxito a lo largo del 2018... durante el año pasado, nuestro equipo coordinó 442 trasplantes de órganos salvavidas, de 130 héroes donantes de órganos, 799 donantes de tejidos y mil 238 donantes de córnea, no tenemos dudas de que son héroes, y que estamos hablando del bien llamado ‘regalo de vida’.

“¿Qué significa esto? Se preguntó, e inmediatamente remarcó: Nevada Donor Network sigue liderando el mundo en dos resultados clave de rendimiento: donantes de órganos por millón de población servida, y órganos trasplantados por millón de población servida, renglones que hablan a las claras de la eficiencia, de la entrega y sensibilidad”, dejó sentado.

Y aseveró orgulloso: “Las más de dos millones de personas que llaman a este estado hogar cuentan con nosotros y eso nos motiva a ser cada vez mejores, a entregarnos sin límites por nuestra razón de ser, de ahí los resultados que mostramos al hacer lo mejor que podemos hacer con nuestra increíble columna de apoyo, que eres tú”.

Un vistazo a las estadísticas de poco más de un año atrás permite destacar que NDN -que es una organización sin fines de lucro-, coordinó la donación de órganos de 123 personas en el 2017, lo que se tradujo en 359 órganos transplantados, donados por quienes muchos califican, con sobradas razones, como héroes.

NDN facilitó en aquella oportunidad 163 transplantes por cada millón de personas, cifras que convirtieron a la entidad en líder mundial en vidas salvadas, tomando en consideración los datos de ‘Organ Procurement and Transplantation Network and U.S. Census’.

La comparación y lo obtenido entre un año y otro, deja sentado que NDN exhibe una labor en ascenso, por eso su presidente habla de records, de la disposición a brindar lo mejor, hacer el mayor esfuerzo en pos de una de las causas más nobles que existen... el regalo de vida.

Ferreira significó: “El equipo de NDN, gracias más que todo a los donantes y sus familiares, está en condiciones de llevar a efecto, como ha hecho hasta estos momentos, una labor de primera tal, para ser de los líderes a escala mundial en los parámetros mencionados, mas aun, en lo concerniente al número de vidas salvadas (promedio percápita)

Alma Rodríguez, cuyo pequeño vive con un corazón trasplantado, y es de hecho una gran defensora, una abanderada del hermoso gesto de donar órganos, sostuvo emocionada: “Ofrecer a otras personas lo que llamamos el más preciado regalo de vida convierte en héroes a quienes donan órganos, córneas y tejidos, es un legado de amor, y para el equipo de Nevada Donor Network (NDN) el traer esperanza, fuerza y vida, constituye un verdadero honor, una motivación muy grande”.

NDN lleva a cabo la ‘Caminata de la esperanza’, y Rodríguez recalca: “Caminamos por los residentes de NV que están en una lista de espera y los nombres nuevos que se agregan, por quienes están inscritos como donantes de órganos, por quienes viven gracias a los regalos donados”.

Nuestro reconocimiento a cada uno de los héroes, al sostenido trabajo de NDN.