Nancy Huerta: “He confeccionado más de mil arreglos florales”

Por Roberto PELÁEZ

Es del poblado San Lorenzo, en el estado mexicano de Oaxaca, y con orgullo precisa: “Viví un año en Nueva York, desde hace 14 estoy en Las Vegas, creo que como muchos inmigrantes he trabajado fuerte, pero debo decir que me gusta lo que hago”.

Nancy Huerta considera “he confeccionado más de mil arreglos florales, se dice fácil, sin embargo hay que tener en cuenta muchos detalles, para que las cosas queden lindas, como una quiere”, advierte.

Al referirse a las flores, sus ojos adquieren un brillo especial “todo comenzó hace 15 años, allá en Nueva York, explica, mi esposo vendía flores en la calle, un día me decidí, traté de hacer unos arreglos, me gustó, entonces compré revistas especializadas, aprendí, creo que fui muy persistente, quería que cada vez los arreglos me quedaran más bonitos”.

No dice que llegó a Nueva York con solo 17 años, con los estudios de secundaria vencidos, deseosa de hacer cualquier trabajo para ayudar a su esposo y salir adelante. Junto a su compañero dejó atrás lo que había sido su vida para buscar algo mejor, nuevos horizontes. Prefiere resumirlo en pocas palabras: “es importante crecerse ante las adversidades, que siempre hay, pero lo peor es rendirse”, reflexiona.

Camina por el salón principal del East Las Vegas Community Center, y vuelve al stand en que se muestran las flores. Agradecemos que nos inviten a eventos comunitarios”, expresa.

“Después de ver revistas, añade, de practicar, pasarme horas haciendo arreglos, puedo decir que no basta con lo que una lee, esto de las flores es como cocinar, hay que poner amor en lo que se hace, probar hasta quedar complacida, también lleva una cuota de exigencia, tratar de hacer lo mejor, combinar los colores, los tamaños, tener en cuenta para qué se van a destinar los arreglos... esto tiene su arte”, apunta sonriente.

“Poco a poco, dice, se gana en experiencia, una repara en detalles, se equivoca como en todo, pero lo importante es no rendirse, querer aprender todos los días algo nuevo, alternar, a veces incursionar en algo diferente, y fijarse en las reacciones de la gente que mira tus arreglos, eso también motiva”.