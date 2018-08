NDA & LC invita a entrenamientos sobre Asistencia Tecnológica

Por Roberto PELÁEZ

Tenemos sin dudas varias prioridades, destacó al semanario El Mundo Yasodara Cabrera, de Nevada Disability Advocacy & Law Center (NDALC, por sus siglas en inglés), y una de ellas es el entrenamiento de personas con discapacidades con el objetivo de que puedan alcanzar su máximo potencial.

En estos momentos, significó, estamos muy entusiasmados dentro de NDALC, queremos trasladar a esas personas lo concerniente a Asistencia Tecnológica (AT), y para ello las estamos convocando, con suficiente tiempo, a fin de que anoten en sus respectivas agendas y tengan muy presente los entrenamientos que se avecinan, apuntó., van a ser muy provechosos, dijo.

El miércoles 29, destacó, vamos a ofrecer el primero de esos entrenamientos sobre Asistencia Tecnológica, con la posibilidad real de tradución al español, o sea, va a resultar una excelente oportunidad para quienes no dominan el inglés.

La cita, precisó, es en el local que ocupa United Way of Southern Nevada, en el 5830 al oeste de la Flamingo, Las Vegas, Nevada 89103. El horario está previsto de 10 de la mañana a 12 del mediodía.

A una pregunta de este semanario, Cabrera, de considerable experiencia en el tratamiento con niños, adolescentes y adultos con discapacidades, subrayó: los asistentes van a poder conocer que es la Asistencia Tecnológica... estoy segura que para muchos será algo novedoso, y por supuesto muy útil.

Pues bien, prosiguió, quienes acudan a la sesión de entrenamiento van a aprender cómo AT puede crear posibilidades para sus seres queridos que enfrentan una discapacidad, con la intención de que pueda, como señalé antes, hacer realidad todo su potencial.

Lo anterior, sostuvo, quiere decir dar el máximo de cada uno en la escuela, en el hogar, en el trabajo, incluso dentro de la comunidad, poniendo a un lado las limitaciones inherentes a la discapacidad... entre más domine y conozca de Asistencia Tecnológica, ésta de seguro va a resultar más beneficiosa, y su familiar estará en condiciones de ‘explotar’ ese potencial que lleva por dentro, podrá sacarlo y luchar por lo que desea.

Por otro lado, acotó, los asistentes al entrenamiento aprenderán de consejos muy útiles con el propósito de obtener beneficios de AT, conocer qué recursos posee y a cuáles puede acceder.

Es muy importante, insistió, asistir, tratar de aprender lo más posible de AT, por ningún concepto debe regresar a casa con dudas, con inquietudes, con preguntas para las que no tiene respuestas; queremos que no sea solo asistir para cumplir un compromiso, no, lo mejor es una asistencia activa, preguntar, no quedarse solo con las preguntas, reiteró Cabrera.

Por si fuera poco, agregó, vamos a ofrecer otro entrenamiento, en el mismo lugar, el venidero 18 de septiembre; los interesados en registrarse para estos entrenamientos deben contactarme a través del (702) 257-8150.