Nelly Enrique... El amor al voluntariado y la comunidad

Por Roberto PELÁEZ

No lo piensa mucho para responder “le agradezco al uruapense Eddie Ramos que me invitara a eventos en que he tenido la posibilidad de ayudar como voluntaria, dejar fluir el amor a la comunidad reportar una gran satisfacción”.

Las palabras corresponden a Nelly Enrique, una duranguense de baja estatura, entusiasta, quien agrega: “me he acercado a diferentes iglesias, a centros comunitarios, me gusta ayudar, siempre le agradeceré a Eddie que me haya enseñado el camino, de alguna manera correspondo a lo que la comunidad hace por cada uno de nosotros, lo que nos aporta”, añade.

“Soy de las personas que piensa que el agradecido es quien da, quien ayuda al que tiene menos, quien abre sus manos para brindar... eso reporta una gran satisfacción interior, lo mismo que siente quien ofrece sus conocimientos para que otros aprendan a leer, escribir”, destaca emocionada.

Enrique se persona en diferentes actividades comunitarias, ella no repara en este o aquel grupo comunitario “me acerco para escuchar, aprender, aprecio el amor por las costumbres y tradiciones, ver como la gente da a conocer platos típicos, danzas, vestuarios, es algo muy lindo, porque estamos lejos de la tierra donde nacimos pero las raíces viven, crecen dentro de nosotros, solo hay que dejarlas salir, que ‘respiren’ y cobren fuerza”, expresa.

De alguna manera la entrevistada considera que el voluntariado es sobre todo el reflejo de una conciencia social, que se traduce en acción para dar respuesta a las necesidades sociales, desde el compromiso, la cooperación y la apuesta por el bien común.

“Es importante dar lo mejor de una, enfatiza, estar informada, tener conciencia de dónde es más útil, afirma, y estar dispuesta siempre a colaborar, ayudar a los necesitados.

“Hace mucho, apunta, quiero escribir un libro, sé que ahorita hay un movimiento que gana fuerza, debo aprender para organizar mis sentimientos, asistir a talleres, lo bueno es que tengo deseos de hacerlo, interés por hacerme de los conocimientos necesarios que me permitan hacer realidad mi aspiración, sé que es difícil, sin embargo cuando hay interés se avanza, y quiero hacerlo con la misma fuerza con que me entrego al voluntariado”, concluye.