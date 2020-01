Nency Díaz y la férrea voluntad de imponerse a las adversidades

Por Roberto PELÁEZ

En medio de una consulta con el neurólogo, la colimense Nency Díaz escucha algunas palabras relacionadas con su hijo que la estremecen: Síndrome de Klinefelter, periventricular y leucomalaquia.

Cada una de esas palabras las recibe como un golpe, un golpe duro de esos de los que cuesta mucho reponerse, pero sin dudas estas patologías no saben a quien se enfrentan... Díaz es una madre luchadora, una guerrera de pies a cabeza, de esas que no se rinden, por el contrario, ella se crece ante los obstáculos.

Ex jugadora de voleibol profesional, apasionada de la informática, con una maestría en negocios, madre de tres niños, Nency Díaz reconoce que su amor por los deportes, por la actividad física comenzó hace mucho tiempo, “tal vez dice, cuando me relaciono con el voli, enseguida comprendo que los ejercicios están muy ligados a la salud, al estado de ánimo, a la calidad de vida.

Sus ojos adquieren un brillo especial cuando menciona a sus pequeños Nick, Aless y Valeria, ellos son mi vida, apunta, trato de dedicarles el mayor tiempo posible, les platico mucho sobre el respeto a las personas, la manera de comportarse en diferentes lugares, la importancia del estudio, del esfuerzo personal... para mi esos son aspectos fundamentales que los padres no deben descuidar nunca.

Con cerca de 15 años en Las Vegas, ella prefiere predicar con el ejemplo, demostrar esa inmensa fuerza de voluntad que gracias al deporte se multiplica, lo que en gran medida distingue a los grandes.

Su dedicación a las clases de zumba sienta un precedente, enseña a muchas en el valle, para luego dedicarse en cuerpo y alma a lo que denomina ‘el proceso de sanación’, “a eso me lleva la necesidad de un tratamiento para mi hijo, tengo el apoyo de los Servicios de Educación Especializados, cuyo personal hace lo suyo en favor del lenguaje... hoy mi pequeño se comunica sin necesidad del lenguaje de señas”, comenta emocionada y optimista.

“Ante esta situación una madre siempre considera que falta ‘algo’, y piensas, buscas, no te cansas ni te limitas, por eso precisamente busco terapias alternativas, claro, primero pruebo conmigo misma y luego con mi hijo.

“Exploro on line, apunta, en busca de diferentes posibilidades, con el apoyo incondicional de mi esposo, entonces conozco las terapias alternativas de sanación Reiki, que me han abierto las puertas a mi, a mi hijo y a mi familia... hoy puedo decir que me anima la satisfacción por lo mucho que he podido ayudar a mi hijo y a otras personas”.

Nency Díaz está a punto de presentar su libro ‘Guía esencial de Reiki’, pero no se trata de promover, lo importante es recalar en la motivación, en el crecimiento personal, en la voluntad de una madre de no dejarse vencer y luchar con todas sus fuerzas.

Díaz considera, con sobrada razón, que el protagonista del libro es su hijo Alessandro, “él es como mi gran maestro en el camino espiritual por el que transito, y las mejorías que experimentan me incitan a seguir adelante... ojalá mi libro sirva para motivar a otros”, externa.