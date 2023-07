No se ponen de acuerdo el CCSD y el Sindicato de Maestros

Por Roberto PELÁEZ

No se ponen de acuerdo. Así de sencillo. Y a decir de algunas personas que accedieron a comentar sobre el asunto es menester que el Distrito Escolar del Condado Clark y el Sindicato de Maestros cierren filas y adopten una postura salomónica.

La controversia se extiende. Representantes del Clark County Education Association (conocida por las siglas CCEA) argumentan que no se han escuchado sus reclamos, mientras directivos del Distrito Escolar arguye que están en proceso de negociación, o sea, ambas partes esgrimen diferentes argumentos.

“Faltan pocos días para el nuevo ciclo escolar 2023-2024 y necesitamos que tanto el CCSD y los maestros se pongan de acuerdo, nuestros hijos están en el medio, van a ser de los más afectados, algunos incluso pueden ver como se aleja su fecha de graduación”, advierte José Enrique Capdevila, padre de dos alumnos.

Alrededor de 18 mil maestros, con su correspondiente licencia, exigen mejoras salariales, mientras Rosaura Sánchez, madre de una estudiante reconoce que “es insuficiente el número de maestros, no sé si no quieren contratar, si no hay dinero, pero entre los padres el comentario generalizado es que hay déficit de ellos”.

Sale a relucir que muchos maestros se sienten frutrados, varias personas argumentan que crece el número de alumnos, que hace tiempo no le aumentan el salario a maestros y asistentes.

“Hay que tener una idea exacta de la importancia del trabajo que realiza un maestro, un asistente, ellos tienen la responsabilidad de educar a nuestros hijos”, apunta Ileana Izquierdo.

Capdevila interviene y resalta: “tal vez haya hasta empleados de hoteles, de restaurantes, con mejor salario que los maestros, o mejores beneficios, y no debe ser, estoy de acuerdo con lo que dice la señora, ellos enseñan a los hijos de todos nosotros, deben tener un buen salario, beneficios.

“Desconozco de cuánto es el salario de una asistente que atiende niños con dispacidades, a los que hay que darles la comida, limpiarlos, hay que pensar en eso, porque aparte de la enseñanza esa labor exige mucha dedicación, paciencia”, insiste.

El horario de clases, cuándo inician y concluyen, es también motivo de análisis por parte de las autoridades del CCSD, mientras varios maestros por intermedio del CCEA sacan a relucir el salario del superintendente Jesus Jara, les parece elevado.

“El problema es que apenas faltan unos 10 días para que inicie el ciclo escolar, apunta Sánchez, y todavía no se ponen de acuerdo, en mi opinión hay que aumentarle el salario a maestros y asistentes, darle buenos beneficios, que estén motivados por la importancia del trabajo que realizan.

“Pero no se pueden afectar los alumnos, los que se van a graduar, creo que no es posible dar la atención requerida a los estudiantes cuando hay muchos en el salón y hay pocos maestros, esa puede ser una de las causas de que la educación no esté a la altura que deseamos los padres y la comunidad toda, seguimos en los últimos lugares”, significa.

Mientras los representantes del Sindicato de Maestros (CCEA) esgriman que no se les escucha, no se tienen en consideración sus argumentos, y los directivos del CCSD manifiesten que aun analizan y están en proceso de negociación, transcurren los días, está a punto de iniciar el curso escolar 2023-2024... lo mejor que puede pasar es que unan esfuerzos, lleguen a un acuerdo fructífero que redunde en beneficio de todos, en favor del estudiantado, de los maestros, los asistentes, la educación.

“Los maestros se van, expresa Capdevila, se crea un problema, ellos saben que en otros estados cobran mejor salario, disponen de mejores beneficios, no se sienten motivados, hay que acabar de entender (de hechos, no de palabras) que la educación es la raíz de todo”.

Por otro lado hay organizaciones locales (Padres en liderazgo en un magnífico ejemplo) que pugnan de manera sostenida por una educación de calidad, porque los padres conozcan sus deberes y derechos.