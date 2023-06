Notable respaldo a feria de empleo en North Las Vegas

Por Nuestros SERVICIOS

De magnífica calificaron los asistentes la feria de empleo que se llevó a efecto este jueves primero en la sala de conferencia en el Ayuntamiento de al ciudad de North Las Vegas.

El evento tuvo lugar desde la una hasta las 4 de la tarde. Los organizadores y los diferentes stands ofrecieron en esta oportunidad tres mil empleos. Una actividad que vino a corroborar el acercamiento de la referida ciudad, sus autoridades, con la comunidad.

“Muchas veces necesitamos trabajo, se ofrecen ferias como estas, pero nosotros mismos ponemos los obstáculos, que si solicitan este requisito, o esto otro, o es preciso ser bilingüe, universitario, graduado de preparatoria... y al menos a mí sólo me preguntaron por mi record, si tenía antecedentes penales”.

Las palabras corresponden a Santiago Izquierdo, uno de los numerosos asistentes a la feria, quien además resaltó la amabilidad, organización y buen trato de los anfitriones.

“Sigo atentamente las informaciones, en los últimos meses las autoridades de North Las Vegas han organizado numerosos eventos comunitarios, vacunas, entrega de pavos, juegos, servicios de salud y recursos para personas de la tercera edad, o sea, es algo sostenido”, comentó Ramón Leyva, quien dijo residir por Lake Mead y Pecos.

La actividad, efectuada hace pocas horas, también fue bien vista por un grupo de jóvenes cubanos que se acercaron -dijeron- en busca de empleo.

Josué Muñoz, quien se trasladó a Las Vegas tras unos días en Miami, apuntó: “estos son los eventos que hacen falta, están llegando muchas personas, la mayoría necesita trabajo, según nos dicen quienes llevan más tiempo los precios de los alimentos están altos, lo mismo que las rentas, hay que trabajar”, reiteró.

“Vine a traer a mi sobrino, quería que viera la feria de empleo, se dice fácil sin embargo fueron tres mil posiciones, ya no se puede argumentar que no hay trabajo, ahora si los recién llegados quieren escoger esa es otra cosa, pero hay trabajo y los principios son difíciles, hay que empezar e ir escalando poco a poco, aprender el idioma, abrirse paso, muchas personas vienen en busca de una vida mejor, entonces no queda de otra, hay que empezar a trabajar”.