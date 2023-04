Nuevo programa de vivienda en el Condado recibe ya primeros residentes

Por Nuestros SERVICIOS

Después de meses de preparación, e intensa labor, los primeros residentes de un nuevo programa de vivienda puente, que materializa el Condado Clark, ahora se han mudado con éxito a una instalación considerada vivienda de apoyo.

Lo anterior marca un hito importante, más que todo si se tiene en consideración la falta de vivienda en el área local, vale significar que los beneficiados ahora pueden aprovechar y disfrutar de arreglos de vivienda seguros y protegidos mientras trabajan hacia la estabilidad a largo plazo.

El antiguo motel Safari, ubicado en el 2001 Fremont St, se ha transformado en una comunidad BETterment, convirtiéndose en una especie de símbolo de esperanza para algunos de nuestros adultos más vulnerables. Este programa compasivo, por encima de todo, con una carga de nobleza y solidaridad, brinda vivienda ‘puente’ y una variedad de servicios de apoyo, como asesoramiento y asistencia laboral. El motel convertido en la referida vivienda ‘puente’ o provisional proporcionará alojamiento temporal, seguro y estable para hasta 50 clientes a la vez y hasta 184 personas por año.

“Esta comunidad proporciona recursos críticos para ayudar a nuestros vecinos sin hogar a recuperarse y tener una vivienda permanente”, significó el comisionado del condado de Clark, William McCurdy II, cuyo distrito incluye el antiguo motel. “Juntos, nuestros esfuerzos colectivos traerán soluciones reales y duraderas. Estamos agradecidos con nuestros socios, incluida la ciudad de Las Vegas, por su continuo apoyo, valoramos mucho este gesto, tender la mano a los necesitados dice mucho de la labor y sensibilidad del trabajo que se acomete”.

Rudy Sinclair, quien reside desde hace varios años cerca del antiguo Motel Safari, al ofrecer sus impresiones sobre las viviendas para estas personas necesitadas, indicó: “es un alivio, más en estos tiempos, para mí es una muestra de que hay alguien que se preocupa por gente necesitada, que no cuenta (o no contaba) con un techo, me alegra ver que se hacen cosas buenas para resolver problemas urgentes, graves, ojalá se siga por ese camino... con la crudeza del clima no tener donde protegerse es triste”.

Con el considerable apoyo tanto de representantes del gobierno local como de miembros de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a combatir la falta de vivienda, esta loable iniciativa es solo una parte del compromiso del Condado Clark de trabajar por un mañana mejor para todos sus residentes.

El Condado ha asignado $4 millones para financiar el mencionado programa BETterment Community durante dos años. Se pudo conocer que el programa podría extenderse por tres años más, con una cuota de alivio sin dudas considerable y que sería muy bien recibida.

“La falta de vivienda sigue siendo un problema crítico aquí en Las Vegas”, dijo Shalimar Cabrera, directora ejecutiva de U.S.VETS – Las Vegas. “Proporcionar servicios de apoyo en viviendas ‘puente’ es una solución comprobada en el viaje de un individuo hacia la recuperación y la estabilidad sostenidas. Nos complace liderar un esfuerzo que puede ayudar a las personas a hacer la transición a una vivienda a largo plazo; agradecemos el hecho mismo de tener la posibilidad de ayudar, contribuir en un tema tan sensible”.

El Condado Clark contrató al proveedor local de servicios para personas sin hogar U.S. VETS con el objetivo de operar el mencionado programa BETterment Community, que sigue el modelo de un programa similar que U.S. VETS opera para veteranos.

El programa U.S. VETS – Las Vegas ha atendido a más de 5 mil veteranos desde 2001, y el 80 por ciento de los atendidos por su programa hacen la transición a una vivienda permanente cada año, lo que sin dudas resulta alentador.