NV Energy advierte sobre estafas en temporada decembrina

La compañía de electricidad NV Energy consideró oportuno advertir a sus clientes sobre el aumento de estafas que tienen lugar durante la denominada temporada festiva.

Tal y como informó Antoine Tilmon, quien funge como vicepresidente de operaciones de clientes de NV Energy, los fraudes o estafas más comunes incluyen llamadas telefónicas que -enfatizó- parecen provenir de dicha empresa, exigiendo un pago y amenazando de paso con una desconexión inmediata de no materializarse dicho pago. Los estafadores, se pudo conocer, emplean tácticas de las llamadas ‘suplantación de identidad’ para confundir a loas clientes y hacerles creer que se trata de una llamada que proviene de la compañía.

“Estamos siendo lo más claro y transparente posible, reiteró, nunca proporcione ninguna información personal o brinde cuenta a una persona que llame haciéndose pasar por empleado de NV Energy y exigiendo un pago a cambio de desconexión. Nunca debe haber ningún intercambio financiero.

“Sugerimos a nuestros clientes que cuelguen el teléfono inmediatamente y por favor contacten directamente a la compañía con el objetivo de verificar la legitimidad de la llamada y/o verificar el estado de su cuenta”, subrayó el vicepresidente Tilmon.

Quedó claro, además, que ninguna compañía solicitará un pago mediante Zelle, MoneyPak, Venmo, Bitcoin o código QR.

Trascendió que la compañía NV Energy proporciona múltiples avisos en su factura y por correo postal a sus clientes antes de proceder o que ocurra cualquier interrupción del servicio. No se exige pagar a cambio de no ver interrumpido el servicio. NV Energy no procede de esa manera.

Los clientes que han sido estafados a través de esta modalidad pueden comunicarse con NV Energy llamando al (702) 402-SCAM o (775) 834-SCAM para reportar el incidente. También, por supuesto, se puede presentar una queja a la Comisión Federal de Comercio en ftc.gov/complaint o llamando al (877) FTC-help.

Es una prioridad para la compañía NV Energy que sus clientes estén informados por estas fechas, advertidos con el objetivo de evitar ser víctimas de los estafadores.