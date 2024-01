Organización local PLT... Reconocido sostén en favor de la educación

Por Roberto PELÁEZ

Luego de un excelente 2023, más que todo por al sostenida labor en aras de una educación de calidad y el hecho mismo de que los padres estén informados, la organización local PLT inició el presente año a buen ritmo.

Promover talleres encaminados al aprendizaje y las múltiples actividades del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD), y del Distrito de Librerías, son dos de las razones de ser de Padres en Liderazgo.

“Cuánto se haga por la educación e información de los padres es poco”, argumentan Selene Lozada, Ana Laura Campos y Yohara Beltrán, pilares de la referida organización. “Está en juego el presente y el futuro de nuestros hijos”, advierten.

‘Conversando con la comunidad’, un evento del que aún se platica en el valle, cumplió las expectativas para las que fue diseñado. Reunió a medio centenar de padres, que tuvieron a bien escuchar a las fideicomisarias Linda Cavazos y Brenda Zamora, representantes de la Junta Directiva del CCSD. Tomaron parte además varios líderes comunitarios.

El local que ocupa Teach For America (701 Bridger Ave. Ste. 750, Las Vegas, NV 89101), fue escenario del provechoso encuentro, en el que los padres tuvieron la oportunidad -no sólo de obtener información de primera mano- también de hacer preguntas, exteriorizar sus inquietudes relacionadas con la educación de sus hijos. Todo en español, para coadyuvar lo más posible a que no quedaran dudas.

Como conductora de la actividad fungió la propia Lozada, directora de PLT, mientras Silvina Jover, maestra de Desert Pines High School, presentó las preguntas de la comunidad.

Trascendió que el objetivo primordial de la reunión fue crear un espacio propicio donde de manera amena, fluida, se facilitara el diálogo entre padres, educadores y estudiantes.

Cavazos y la joven Zamora ofrecieron una breve descripción de las áreas que ellas representan y del sostenido trabajo que llevan a cabo para mejorar la educación.

Sin dudas fue un momento excelente el dedicado a escuchar las preguntas de los padres y las respuestas, quedó en todos el deseo de un próximo encuentro, de estrechar las relaciones entre integrantes de PLT, los padres, funcionarios del Distrito Escolar y maestros.

Padres en Liderazgo es un grupo que destaca o resalta la importancia de la educación específicamente en lo relacionado con el hecho de formar pequeños con valores, seres humanos integrales que adquieran conocimientos y habilidades, que cada vez influyan más en la sociedad, promuevan además la convivencia, conozcan y aporten a la familia y la comunidad, se desarrollen como adultos plenos.