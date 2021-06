Organizaciones insisten en la importancia de aplicar para el programa DACA

Por Nuestros SERVICIOS

“El tiempo pasa rápidamente, los acontecimientos se suceden a gran velocidad, sin embargo no podemos olvidar aquel 15 de junio del 2012, cuando se dio a conocer la Acción Diferida Para los llegados en la Infancia (conocida por las siglas DACA)... fue mucha la emoción”, afirmó Astrid Silva durante la celebración del noveno aniversario del programa que protege a miles de jóvenes en los Estados Unidos.

Silva es beneficiaria de DACA y funge como directora ejecutiva de Dream Big Nevada; durante el tiempo transcurrido, y aun desde antes, ha demostrado ser una luchadora incansable por sus derechos y el de miles como ella.

La actividad fue marco ideal para exigir, reclamar la acción del Congreso sobre la legislación pendiente que literalmente ‘abriría’ un camino a la ciudadanía a miles de jóvenes -que siendo niños- fueron traídos por sus padres. En Nevada suman alrededor de 12 mil.

Líderes comunitarios enviaron mensajes de apoyo a los jóvenes, les instaron a seguir adelante con sus exigencias, en defensa de lo que consideran sus derechos, además de llamar a la acción a las senadoras Catherine Cortez Masto y a Jacky Rosen.

El futuro pertenece a los jóvenes, muchos de ellos sólo conocen este país, aquí crecieron, estudiaron, trabajan... viven; necesitan que la administración de Joe Biden se sensibilice y actúe. La situación no debe seguir postergándose.

El Congreso tiene ante sí varias propuestas, que dicho sea de paso involucran a los beneficiarios de DACA, el objetivo primordial de cada una de ellas es crear el tan ansiado camino que conduce a un estatus migratorio permanente.

Silva no ha perdido tiempo para instar a los nevadenses elegibles a presentar su solicitud cuanto antes mejor. Hay muchas expectativas, incertidumbre con respecto al futuro de DACA.

Vale recordar que el programa fue reinstalado a finales del año pasado (había sido suspendido por la administración de Donald Trump). El Juez Andrew S. Hanen, del Tribunal del Distrito del Sur de Texas tiene en sus manos el futuro de DACA, o sea, decidir si el programa es ilegal.

Anselmo Huerta, de origen mexicano, quien tiene dos sobrinos amparados por DACA, uno de los cuales, dijo, no pudo entrar a la universidad, como era su deseo, al no poder recibir ayuda; es un joven talentoso, sólo conoce a este país, cuando su padre lo trajo era pequeño, creo no había cumplido los cinco años.

“Se me hace injusto, abundó, ninguno de estos jóvenes era responsable de sus actos cuando los trajeron, muchos quieren estudiar, trabajar, salir adelante, y sus padres vinieron en busca de una vida mejor, huyendo de la violencia, de las adicciones, de fenómenos climatológicos; no se trata de un partido u otro, esto es un problema de humanidad, hasta de intereses, porque pueden aportar mucho al país”, comentó.

El mensaje de Silva es claro, transparente, “no es de hacer las cosas a la carrera, entrar en pánico, mientras esperamos cada día a ver qué va a suceder, lo correcto y aconsejable es aplicar, convencida de que no siempre va a ser así, entonces urge no perder tiempo; no hay determinada fecha límite, por ejemplo, pero algunos factores pueden muy bien incidir, y como decía antes, los acontecimientos pueden precipitarse, ir rápido”.

Desde el diciembre más reciente, las organizaciones Dream Big Nevada e Inmigrant Home Foundation llevaron a cabo talleres virtuales -por circunstancias conocidas-, dirigidas a brindar ayuda en lo relacionado con inmigración y otros aspectos; recientemente la casa del inmigrante acogió a sus representantes para el primer taller presencial, que por el respaldo recibido fue un éxito. Los más beneficiados con el evento fueron los solicitantes de DACA por vez primera.