Organizaciones locales incrementan presión por una solución para los DREAMers

Por Alexander ZAPATA

En apoyo a los dreamers, demandando un Dream Act Limpio, y preparando sus fuerzas de calle para las elecciones de noviembre, un grupo de organizaciones sociales se reunió en la sede del Centro de Estudiantes de UNLV en la ciudad de Las Vegas.

El evento, organizado por NextGen América, y que contó con el apoyo de otras organizaciones como Plan Action, Make The Road Nevada, Americas Voice, entre otras, reunió a un importante grupo de jóvenes soñadores que tomaron la palabra y fueron contando sus historias personales y cómo están trabajando para que desde el Congreso, llegue finalmente una solución.

Uno de los soñadores presentes fue Genaro Marcial Lozano, que con tan sólo 19 años decidió incorporarse a la lucha por lo que se conoce como un “Dream Act” limpio, o lo que es lo mismo, una solución para los soñadores que no represente un ataque contra el resto de la comunidad indocumentada de Estados Unidos.

Genaro inició su camino como activista de la mano de Make The Road Nevada, y hoy tiene muy claras sus metas y planes para lograr su objetivo: poder quedarse en el país sin tener que temer a una posible deportación.

“Me siento atacado, como dreamer y como hispano”, explicó Genaro. “Estamos en el limbo. Por ello me he sumado a este tipo de eventos y a organizaciones sociales, para impulsar a aquellos que sí pueden votar para que participen y presionen al Congreso para que finalmente se apruebe un Dream Act Limpio que no afecte a nuestras familias ni a los millones sin documentos que solo quieren seguir contribuyendo a este país”.

Y es que la propuesta del presidente Donald Trump plantea severas restricciones en materia migratoria a cambio de legalizar a 1.8 millones de jóvenes indocumentados. Entre sus planes está el restringir las peticiones familiares (denominada por republicanos como inmigración en cadena), más dinero para la contratación de agentes fronterizos, la eliminación de la lotería de visas y la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos.

En este sentido, Tom Steyer, fundador de NextGen America, y quien también participó en la conferencia, explicó: “Donald Trump y los republicanos crearon esta crisis al terminar DACA y las protecciones que ofrecía el programa, y también al rechazar el Dream Act”, agregando que “79% de los norteamericanos quiere que el Congreso actúe en torno a DACA y los soñadores”.

Precisamente por esta razón, tuvo palabras para los miembros del Congreso, en especial para el Senador por Nevada Dean Heller. “Usted ha fallado a sus constituyentes al apoyar la agenda del presidente Trump. Usted apoya la agenda de una administración que discrimina a las personas de color, y deben haber consecuencias por sus fallas y actos”.

Por esta razón explicó que NextGen América se prepara para la batalla electoral en la que el senador republicano buscará la reelección.

“NextGen América está invirtiendo 30 millones de dólares para organizar a los jóvenes para que voten. Movilizamos a las personas de hasta 35 años para que se incorporen a la lucha y retomen los valores que realmente representan a nuestro país” explicó Steyer a la audiencia.

“Tenemos 52 organizadores en todo Nevada y ese es solo el comienzo. Vamos a seguir incrementando nuestra presencia en el estado, hasta noviembre, para culminar con la carrera de Dean Heller como senador”, agregó.

En cuanto a la votación en el Congreso respecto al presupuesto y la no incorporación de los soñadores en la discusión, Steyer explicó que “el acuerdo fue claro: Aprobar un presupuesto con la promesa de solucionar el tema migratorio. Se pasó y los dreamers siguen pasando por la misma pesadilla. Y eso es inaceptable”.

En ese sentido Genaro Marcial destacó que esa votación fue un duro golpe para la comunidad de soñadores. “El que hayan aprobado un presupuesto sin incluir a los soñadores fue una cachetada, un insulto. Han prometido que se iba a hablar de los soñadores y una solución y siento que nos han mentido”.

Sin embargo insistió que esto en lugar de desmotivarle, le llena de valor para seguir su lucha. “Muchos no saben qué es un dreamer. Y la realidad es que somos seres humanos que crecimos en este país pero que estamos batallando por un estatus que permita quedarnos sin miedo a una posible deportación. Y hay que llegar a cada rincón, a todos, a quienes hablan idiomas distintos al español y demostrarles con hechos como trabajamos duro y como contribuímos a esta gran nación”.

Por su parte Steyer agregó que, en efecto, los dreamers son tan americanos como cualquier persona nacida en este país. “Sin importar de donde venimos todos somos americanos. Porque ser americano, un americano patriota, no tiene nada que ver con tu lugar de procedencia, sino como contribuyes a la nación una vez que estás aquí”.