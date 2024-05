Otorga Cox 35 mil dólares en becas de diversidad a 10 alumnos

Durante la última década (2014-2024), Cox LV ha otorgado $385 mil en becas a alumnos de último año de secundaria que asistirán a la universidad en el Condado Clark como parte de su programa anual Cox Diversity Scholarship, que incluye $35,000 para 10 miembros de la Clase 2024.

Se entregan 3 mil 500 a cada ganador, gracias a partnership con la Fundación para la Educación Pública y el Sur de Nevada, basada en organizaciones sin fines de lucro.

Los ganadores de la Beca de Diversidad Cox 2024 son los siguientes: Charles Ogle, Pinecrest Academy Cadance, Cox and 100 Black Men Diversity Scholarship; Oniana Boulware, Rancho High School, Cox and 100 Black Men Diversity Scholarship; Asia Suyat, Legacy High School, Cox and The LGBTQ Center of Southern Nevada Diversity Scholarship.

Se hicieron acreedores Gisselle Delgado, Legacy High School, Cox and Junior League of Las Vegas Diversity Scholarship; Shawn Evan Gutiérrez, A-Teach, Cox and Asian Community Development Council (ACDC) Diversity Scholarship; Pedro Tapia Zamora, A-Teach, Cox and Chicanos por la Causa Diversity Scholarship.

La lista incluye a Bradley Hutchings, Southwest Career and Technical Academy, Cox and Latin Chamber of Commerce Nevada Diversity Scholarship; Sarah Kellogg, Bishop Gorman High School Cox and Girl Scouts Southern Nevada Diversity Scholarship; Jordan Quidilla, West Career and Technical Academy, Cox and The Las Vegas Hawaiian Civic Club Diversity Scholarship, y Marley Tashjian, Northwest Career and Technical Academy, Cox and The Gay and Lesbian Chamber of Commerce Nevada Diversity Scholarship.

Las becas de diversidad son parte importante del compromiso con la juventud, educación y diversidad.

