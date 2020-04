Otorga Cox miles de dólares en becas a estudiantes

Cox Las Vegas ha distribuido $35,000 en becas de diversidad a 10 estudiantes de último año de secundaria que van a la universidad como parte de su programa anual de Becas de Diversidad Cox en asociación con la Fundación de Educación Pública y diversas organizaciones con sede en el sur de Nevada.

Desde 2014, Cox ha presentado $ 245,000 en Becas de Diversidad Cox a personas de la tercera edad que se gradúen en el Condado de Clark, incluyendo $ 3,500 cada una a los siguientes beneficiarios de becas 2020:

Oluwatosin Diyan, Campus Este del Colegio de Southern NV High School, Beca de Diversidad de Cox y la Cámara de Comercio Urbana; Alexa Fouts-Fahd, Academia del Sol de las Artes Escénicas, Beca de Diversidad Cox y Girls on the Run; José Guerrero, Spring Valley High School, Beca de Diversidad Cox y Chicanos Por La Causa; Nicola Lai, West Career & Technical Academy (WCTA), Beca de Diversidad Cox y OCA; Christian Lainez-Artiga, East Career and Technical Academy (ECTA), Beca Cox y Nevada Hispanic Business Group Diversity; Caitleen Navarro, Academia Técnica y de Carrera del Suroeste (SWCTA) Beca de Diversidad del Consejo de Desarrollo Comunitario de Asia y Cox; Dylan Phung, Coronado High School, Cox y la beca de diversidad LGBTQ Center of Southern NV; Celeste Taylor, Campus Este del Colegio de Southern NV High School, Beca de Diversidad Cox y Lambda Business Association; Camille Thevenot, Academia de las Artes de Las Vegas (LVA), Beca Cox y Junior League of Las Vegas Diversity, y Alisha Williams, Escuela Secundaria Cimarron-Memorial Beca de Diversidad Cox y Las Vegas Urban League.

“Nuestras asociaciones con diversas organizaciones sin fines de lucro nos permiten crear momentos de verdadera conexión humana’, afirmó Michael F. Bolognini, vicepresidente de Cox Las Vegas y líder del mercado.

“Estas relaciones son una extensión natural de nuestra red de clase mundial, que nos permite conectar con el hogar, el trabajo, la escuela, los servicios, los amigos y la familia”, agregó.

