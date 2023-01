Padres del valle tienen una cita: La Feria de Opciones Escolares

Por Roberto PELÁEZ

El esperado evento ya está aquí. Se trata de la Feria Escolar en la que los padres reciben información de primera mano relacionada con las escuelas que más convienen a sus hijos. La cita es este sábado 21, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Sede? IPEC Las Vegas 6590 Bermuda Rd. LV. NV 89119.

Organizada por Nevada School Choice Coalition, el evento en cuestión brinda a los asistentes la posibilidad de conocer, platicar, hacer preguntas a representantes de más de 80 escuelas (públicas, privadas, charters, magnet, micro escuelas, entre otras)... lo relevante es que los padres puedan escoger lo que consideran es mejor para sus hijos.

Por si fuera poco pueden volver a casa con folletos sobre los diferentes centros docentes, saber qué ofrecen las escuelas en aras de una educación de más calidad, que redunde en la formación de los pequeños.

Los padres deben tener absoluta conciencia de lo que les corresponde hacer e incentivar en casa, platicar de principios, respeto a todos, disciplina, del comportamiento a seguir en la escuela y los lugares públicos.

Adjunto a lo anterior debe ir el preocuparse y ocuparse de lo concerniente a una educación de calidad, de ahí lo relevante de saber escoger, seleccionar la escuela más conveniente para los hijos, junto al hecho de estrechar vínculos con los maestros.

Junto a las disímiles opciones escolares, los organizadores adelantan que tendrán aperitivos y muchas atracciones específicamente para la diversión de los menores.

Se pueden enumerar búsqueda del tesoro, pinta caritas, cabina de fotos, la posibilidad de tomarse fotos con superhéroes, y bailes, “los pequeños van a demostrar sus habilidades a la hora de bailar, harán las delicias de los presentes”, dejaron sentado los organizadores.

Tradicionalmente -aunque ha tenido diferentes sedes-, la Feria de Opciones Escolares siempre ha contado con significativo respaldo de público, con individualidades y grupos locales en primera línea.

A Valeria Gurr, en calidad de anfitriona, ha tenido muchos ayudantes (se trata de una actividad de envergadura, con muchos stands y recursos), además de la participación de figuras conocidas de la comunidad que están a favor de una educación de calidad.

Miguel Barrientos, Gladys Carpo, Selene Lozada, Ana Laura Campos, Margarita Guerrero, Nayeli Mendoza, Mayra Jaramillo, Flor Cardona, Hergit Llenas, son entre muchas otras personas indispensables que de manera reiterada cierran filas por un mejor proceso educativo, por la calidad de una enseñanza que permita a los pequeños adquirir conocimientos, abrirse paso mañana en un mundo sin dudas cada vez más competitivo.

La michoacana Lupe Rosales, madre de tres estudiantes (dos hembras y un varón), reconoce “cada año espero este evento y la feria binacional de salud, consigo informarme bien, hago preguntas, obtengo recursos sobre todo para mis hijos, útiles escolares, pero opino que son dos de los mejores eventos para la comunidad.

“Se imagina, sostiene, que una pueda platicar con maestras de escuelas, hacerle muchas preguntas, comparar las informaciones, no tengo un buen inglés pero mis hijas me ayudan, aunque demore mucho tiempo en un stand, lo que no me gusta, insiste, es irme a la casa sin folletos, respuestas, algunos recursos, o recordarme más tarde de algo que no sé y allí podía aprender”.

Gurr considera que el evento va a resultar un éxito, hay muchas expectativas, “sé que acudirán centenares de personas, antes de ir al trabajo o al salir, son cuatro horas repartidas entre la mañana y la tarde, con mucha gente dispuesta a ayudar, a contestar todas las interrogantes de los padres, nos favorece también el local que sirve de sede, es acogedor, espacioso, muy bonito, con estacionamiento gratis, anchas escaleras, aperitivos, agua... confío en que van a acudir desde horas tempranas”, resalta.

Gonzalo Luis, por su parte, se muestra más inclinado a las concurridas ferias de salud y empleo, “esta será la primera vez que voy, llevaré a la familia”.