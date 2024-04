Para ayudar a Marianela Arias... Cuando el amor y el aliento es lo primero

Por Roberto PELÁEZ

Marianela esperaba ver a algunas personas, quizás a algún familiar, amigos, tal vez los vecinos, pero no imaginó nunca lo que sucedió. De pronto la casa marcada con el 109 en Romero DR se llenó de gente. La kermés para ayudarla cobraba vida, se hacía sentir.

El sábado 6 fue la cita, desde las 2 de la tarde, sin embargo desde mucho antes Carolina Ávila -lidera a los chilenos del valle-, su hija Carolyn, varios connacionales, dijeron presente. ¡Y de qué forma!

Marianela Arias reside en Las Vegas desde hace casi dos años “en enero apenas podía dormir, los dolores en el costado izquierdo eran insorportables... creía que era un fuerte dolor de estómago, comenta para los lectores de El Mundo, y fui a urgencia.

“Me detectaron un tumor, estuve una semana hospitalizada, recuerda, me seguían los dolores, el diagnóstico fue cáncer linfoma, el médico platicó conmigo, entonces me operaron, el 23 de enero tuve la primera sesión de quimioterapia (fármacos para reducir células cancerosas).

“Me indicaron seis sesiones, voy por cuatro, y desde la segunda el médico que me atiende me informó que el tumor se reduce, está más pequeño, noto una gran mejoría, sólo siento las molestias propias de la quimio”, subraya la entrevistada.

Llegan más personas, se acercan, la saludan “a muchas de ellas ni siquiera las conozco, me dice, pero lo importante es la solidaridad, al principio me mostré escéptica, no pensé que vinieran tantos, todos me quieren ayudar con los gastos médicos”, apunta.

“Con frecuencia se organizan ‘kermés’, eventos para ayudar a la gente, personas que atraviesan una u otra situación difícil y la comunidad se moviliza con el objetivo de ayudar, resalta la inquieta Carolina, sin embargo ni yo misma esperaba este respaldo.

“Todos saludan, conversan unos minutos con Marianela y siguen al patio, hay arroz, ensalada, pescado frito, pan, mayonesa, hot dog, pero sobre todo se ve el cariño de la gente, se respira una buena vibra, saben que están haciendo una buena acción, y eso es lo más importante”, afirma la líder de los chilenos.

“Estoy emocionada, indica Marianela, aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento, las palabras de aliento que me han dicho, por supuesto la ayuda económica... se me han acercado muchas personas para abrazarme, desear que todo salga bien, y eso me habla a las claras de buenos sentimientos, que cuando le gente se une todo puede ser posible, quiero decir que estoy muy agradecida”, señala con los ojos brillosos.