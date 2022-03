Para conductores y peatones... Un llamado a más responsabilidad vial

Por Rafael ROMERO

Las cifras por si solas llaman a la reflexión, pero no basta con eso, urge mayor responsabilidad. En lo que va de año han perdido la vida 18 peatones involucrados en accidentes de tránsito.

El más reciente operativo, efectuado en la intersección de Charleston Boulevard y Shetland Rd., evidenció desconocimiento o negligencia en lo que tiene que ver con la seguridad vial por parte de conductores y peatones.

El exceso de velocidad, no prestar la debida atención (por hablar por teléfono, textear, ir entretenido), no respetar el derecho de vía -en lo concerniente a los conductores-, y el cruce por lugares indebidos por parte de los peatones, resultan de las infracciones más comunes.

Conductores apurados, que se creen (literalmente) dueños de la vía y no ceden el paso a los peatones, no respetan los límites de velocidad, no reparan en sus violaciones y las significativas cifras de fallecidos y lesionados.

No resulta difícil entender que para cruzar debe hacerse por las esquinas, específicamente por el paso peatonal, entonces no queda de otra que reiterar LA SEGURIDAD VIAL ES RESPONSABILIDAD CONJUNTA.

Conductores y peatones deben cumplir lo establecido, respetar las leyes del tránsito, preservar la vida, de contribuir a reducir el número de accidentes, de fallecidos, lesionados, además de las pérdidas materiales. El llamado a disciplina y responsabilidad cobra mayor vigencia. ¿Qué puedo hacer por reducir los accidentes donde resido? La respuesta es tarea de todos.