Para los hidalguenses de Las Vegas el deseo de hacer es lo que prima

Por Roberto PELÁEZ

Ante la interrogante sobre el trabajo realizado en el año que finaliza y las aspiraciones en el 2023, el hombre que tengo delante ni se inmuta, busca en una gaveta, después me extiende una cuartilla escrita.

“Siempre tenemos objetivos prioritarios, después se agregan otros, pero a esos que aparecen ahí le echamos todas las ganas, dice, nos gusta eso de que nadie tiene derecho a sentarse mientras cosas que hacer”, resalta Isidro Maqueda, quien te estrecha la mano y enseguida sabes que es un hombre forjado por el trabajo fuerte.

Colaborar con las actividades con las que se conmemora la Batalla de Puebla (acercarnos a otros grupos comunitarios y juntar fuerzas); no desmayar en el proceso de reunificación familiar (‘Abrazando destino’, porque es algo noble y humano); evento cultural mexicano en el Winchester Dondero Cultural Center; visitas a paisanos enfermos u hospitalizados; ayudar en los trámites a personas que requieren cita para su Matrícula Consular y pasaporte; organizar evento por la independencia de México, incentivar, promover nuestra cultura.

Las anteriores son algunas de las tareas que se propusieron los hidalguenses para materializarlas en el año que concluye.

“Ahí no dice, por ejemplo, que tenemos 42 padres mayores de 65 años, que no habían visto a sus hijos por más de 10 años, enfatiza, por eso afirmo que eso de la reunificación familiar es algo humano que no podemos ‘dejar caer’, entiendo que es difícil decirle a persona que haga esto o lo otro, ayude, si lleva tanto tiempo sin ver a los suyos; tampoco mencionamos nuestra participación en el ‘Día de Muertos’ que organiza Irma Varela en el Winchester, eso es un compromiso porque somos agradecidos”, comenta.

Lo felicito por el trabajo realizado en favor de la gente, de la organización, e inmediatamente Maqueda expresa: “no soy yo solo, son los miembros de la mesa directiva, ellos trabajan a mi lado, puedo mencionar a Yesenia Maqueda, Adrián Gutiérrez, Hugo Rosales, Cristina Quintanilla, Valentín Escamilla, Juan Rómulo, Yesenia Rebolledo, Rigoberto Martín, Humberto Villa, Arelys Martínez, José Ramírez, además de Adela y Maribel Gutiérrez.

“Con ese equipo enfrentamos todo, apunta, nos hemos propuesto tener un 2023 mejor que este año, proseguir con el Programa de Reunificación familiar, festejar el ‘Día del Niño’, efectuar en septiembre un evento cultural oportuno por ser el mes de la independencia, participar en el ‘Día de Muertos’, apoyar a la gente que necesita documentos que se expiden en el Consulado, y junto con ellos estrechar vínculos con otros grupos comunitarios, es la manera de hacernos sentir”, subraya.