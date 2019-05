Para los indocumentados la información correcta es una herramienta

Por Roberto PELÁEZ

“Falta de información, no conocer las leyes, y acudir a notarios públicos, que por lo general no hacen mas que enredar el asunto, son de los tres problemas que afronta la comunidad cuando se trata de un tema tan importante como inmigración”, afirmó a El Mundo la abogada Kathia Pereira, con casi tres lustros de experiencia en el ramo.

“Sucede, abundó, que los notarios públicos -sin generalizar- pudieran parecer más asequibles, y de seguro le van a decir a la gente exactamente lo que la gente quiere escuchar, ellos van a ser incuestionablemente más complacientes... y en inmigración, no se trata de eso”, resaltó la licenciada en derecho.

Queda claro que en lo concerniente a inmigración cada caso -o el problema de cada persona- es distinto, pudiera parecerse en algo, por eso no valen o no proceden las mismas ‘fórmulas’.

La jornada de asesoría migratoria que una vez al mes se lleva a efecto en las sedes consulares de México y El Salvador en la ciudad de Las Vegas, resulta marco propicio para, de manera gratuita, personas de diferentes nacionalidades expongan sus problemas, dudas e inquitudes, en busca de una salida que resulte conveniente a sus respectivos problemas de estatus migratorio.

Roberto Cejas se mostró agradecido tras su consulta, que tuvo verificativo en el Consulado de México.

“No es lo mismo, dijo, plantearle tu problema y el de tu familia a un notario que a un abogado especializado en el problema que te ocupa; perdí dinero y tiempo, luego comprendí que el notario que me atendía pretendía darme una solución basado en una ley que tiene más de cinco años y ha experimentado varios cambios”.

Felipa Gutiérrez, de origen salvadoreño, con 19 años en los Estados Unidos, comentó: “soy beneficiaria del TPS, y claro que me gustaría obtener la residencia permanente camino a la ciudadanía, pero ya usted ve, la situación con el actual presidente no se ve muy clara y me conformaría con una ampliación del TPS que protegiera también a los familiares, y pudiéramos trabajar todos tranquilos, sin preocupaciones”.

Por su parte Pereira lo tiene bien claro, “me gusta compartir informaciones, apuntó, y respecto al TPS el asunto está en el Congreso, que es donde debe estar.

“Un vistazo al Estatus de Protección Temporal, permite señalar que iba bien, explicó, luego con la llegada del presidente Donald Trump comenzaron los tropiezos, lo derogó (no sé si teniendo en cuenta o no las consecuencias), después volvió a mejorar el panorama gracias a una decisión judicial que garantizó 18 meses más de ‘tranquilidad’ a los tepesianos y detuvo por un tiempo la indicación del mandatario.

“En estos momentos esperamos que el Congreso se incline a favor de los amparados por el TPS, se ganen otros 18 meses, se amplíe la inscripción... sencillamente queda esperar, pero esperar haciendo, como le explico a la gente, lo menos que pueden hacer es estar informados, saber el terreno que pisan y cuáles son sus mejores opciones”, acuñó.

Por su parte Sandra Granados, madre de Alessandra (15 años), Fátima (14) y Alondra (12), beneficiada por el TPS, dejó sentado: “le agradezco mucho a Estados Unidos, aquí he conseguido lo que no pude en mi país, trabajo hace años, cumplo las leyes, declaro mis impuestos... aquí nacieron mis hijas., este es el país que conocen, como yo hay miles, no es correcto generalizar y decir que somos drogadictos, ladrones, violadores, que no trabajamos”, significó.