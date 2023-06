A partir del 1 de julio RTC implementará mejoras en el servicio de tránsito

Por Nuestros SERVICIOS

A partir del 1ro de julio, el RTC implementará varios cambios destinados a mejorar la experiencia de los pasajeros del transporte público: un cambio de servicio con horarios de autobuses ajustados y rutas actualizadas, un nuevo contratista privado que administra el servicio de tránsito y un nuevo viaje único. Tarifa en la aplicación móvil rideRTC.

“Los principales proyectos de construcción de carreteras y el aumento del número de pasajeros del transporte público han creado retrasos en el servicio que afectan a nuestros pasajeros”, dijo el director ejecutivo adjunto de RTC, Francis Julien. “Trabajamos en colaboración con nuestro nuevo contratista para actualizar los cronogramas y mejorar la puntualidad y la experiencia del cliente. El objetivo es garantizar que los pasajeros puedan llegar a donde necesitan ir de manera oportuna y eficiente”.

Habrá actualizaciones de horarios en 23 rutas: 101, 104, 106, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 201, 203, 208, 210, 212, 214, 218, 219, 401, BHX, CX y DVX. Se producirán cambios de ruta en cuatro rutas: 113 (N. Las Vegas. Blvd.), 212 (Sunset), 401 (N. Outlets/Symphony Park) y DVX (Downtown & Veterans Medical Center Express).

Se incluye el lanzamiento de nueva función en la aplicación rideRTC llamada Tap & GO, que permite pagar tarifas de viaje sencillo en la aplicación.

Tap & GO con más flexibilidad y opciones para los pasajeros, elimina los pases en papel y la necesidad de cambio exacto. La función es ideal para quienes no están seguros de sus planes de viaje y prefieren pagar un solo viaje. Tap & GO está disponible en rideRTC, que se puede descargar en App Store o Google Play.

El 1 de julio trae el inicio de RTC con un nuevo contratista, Transdev, para sus 39 rutas. Transdev es una empresa que opera el transporte público en 17 países.

Los pasajeros pueden obtener información sobre horarios de llegada del autobús al descargar la aplicación rideRTC, enviar un mensaje de texto “RideRTC” y el número de la parada del autobús al 41411, o al llamar a 702-228-RIDE.

Detalles en rtcsnv.com/servicechange.

RTC es la autoridad regional que supervisa el transporte público, planificación metropolitana, financiación de carreteras, gestión del tráfico y el sistema de bicicletas públicas compartidas. Más información sobre RTC, principales iniciativas para descargar la aplicación rideRTC, visite rtcsnv.com.