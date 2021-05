A partir del jueves 27 regresa el servicio del monorriel

Por Nuestros SERVICIOS

El venidero jueves 27 marcará el regreso del monorriel con un recorrido de unas cuatro millas, según información ofrecida por funcionarios de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA).

La nota precisa que el hecho de que vuelva a operar el monorriel tiene mucho que ver con reapertura y el número de personas inmunizadas por el Covid 19. Vale apuntar que desde marzo del año pasado se decretaron los cierres causados por la pandemia.

Abren sus puertas los hoteles, se comienzan a organizar eventos, y es bien recibida la noticia del regreso del monorriel, con un recorrido que abarca desde el hotel y casino Sahara, en la avenida del mismo nombre, hasta el MGM Grand. El reinicio está marcado para el jueves 27 con el propósito de brindar servicios durante el fin de semana festivo en que se conmemora el Memorial Day.

Precisa la nota informativa que las operaciones ofrecen viajes a 50 mph, una velocidad que permite atravesar el Strip en menos de 15 minutos; trascendió que en cada una de las siete estaciones se podrá tomar el monorriel con un tiempo de espera que fluctúa entre cuatro y ocho minutos.

El monorriel de Las Vegas ha proporcionado una solución de transporte relevante y conveniente tanto para los visitantes que llegan a la ciudad en busca de placer y esparcimiento, como para los asistentes a las múltiples convenciones que acoge la ‘capital mundial del entretenimiento’, y los locales.

Directivos de (LVCVA) comentaron “estamos entusiasmados de poder reanudar las operaciones normales del monorriel a tiempo, tanto para el fin de semana del Día de los Caídos como para la convención de World of Concrete, lo que nos permite brindar una solución de transporte confiable y segura para los pasajeros que buscan una forma eficiente de ‘navegar’ hacia el Centro de Convenciones de Las Vegas y por todo el corredor del Strip”.

Se mantiene el protocolo de salud, se le pedirá a los usuarios usar tapabocas, respetar el distanciamiento social cuando sea posible, y en cada estación los pasajeros van a encontrar dispensadores de desinfectante para las manos.

Las horas de operación contemplan los lunes de 7 a.m. a 12 a.m.; de martes a jueves de 7 a.m. a 2 a.m.; y de viernes a domingo de 7 a.m. a 3 a.m.

Las estaciones estarán ubicadas en el MGM Grand, Ballys/Paris, Flamingo, Harrah’s/Linq, el Centro de convenciones, además del Westgate y Sahara.

En diciembre del año pasado LVCVA adquirió el monorriel, por lo que a partir del 27 será la primera vez que funcione bajo la entidad encargada del turismo en Las Vegas.

El monorriel que recorre el Strip (desde el Sahara hasta el MGM Grand) se fundó el 15 de julio del 2004. “Lo recuerdo como si fuera ayer, apunta Jesús Almuiña, no imaginé entonces que iba a durar tantos años, porque esta ciudad se renueva, sin embargo se trata de un símbolo de Las Vegas, una gran ayuda para el transporte, y en el último año lo hemos extrañado... me alegra que en pocos días lo veremos otra vez de un lado a otro”, sostiene.