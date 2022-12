A partir del próximo enero aumentará la tarifa de gas y electricidad

Por Rafael ROMERO

Mientras millones de personas abogan porque descienda la inflación, sobre todo en renglones vitales como los alimentos y la gasolina, no se sorprenda si a partir de enero ve un aumento en las facturas de gas y electricidad.

Ante tal situación la comunidad debe prepararse, escuchar las sugerencias de los expertos en el asunto, entre sus indicaciones sobresale ahorrar (no hacer gastos innecesarios, o sea no adquirir cosas superfluas o que realmente no hacen fata en casa o en lo personal), a lo que se une el consejo de comprar al por mayor en busca de ahorrar.

El aumento en las tarifas, según se anunció, será a partir de enero, o sea, dentro de pocas semanas, de ahí la importancia de prepararse y no echar en saco roto las sugerencias de los especialistas.

Los documentos relacionados con el aumento de las tarifas de Southwest Gas y NV Energy ya fueron presentados ante la denominada Comisión de Servicios Públicos del estado.

El aumento de precio -promedio- al combinar gas y electricidad debe rondar los 26 dólares al mes, precisamente desde el primer mes del 2023.

Southwest Gas dejó sentado que el aumento de la tarifa, en el primer trimestre del próximo año va a estar entre el 4,3 por ciento y el 8,2. Por su parte los consumidores de NV Energy van a encarar un promedio del 14,4. Las dos compañías dejaron sentado que NO OBTENDRÁN BENEFICIOS al aplicar estas nuevas tarifas, a entrar en vigor el primero de enero.

El salvadoreño Saúl Romero, cliente de ambas empresas, al referirse al aumento en las tarifas, señaló: “se une al aumento que experimentan los alimentos, la gasolina, la renta, tenemos que apretarnos el cinto para salir adelante, ya no se puede ahorrar, lo que urge es medirse más a la hora de comprar, hacer ajustes, eso de darse un gusto por el momento hay que posponerlo.

“De alguna manera, añade, también se ve afectada nuestra familia en los países de donde vinimos, ahorita las remesas deben ser más espaciadas, hay que estar atentos a las ofertas y la publicidad (volantes publicitarios) que nos llega a los buzones, además, ver si el día de descanso en el trabajo podemos ir a alguna iglesia en busca de alimentos, que es otra manera de ahorrar”.