Periódico El Mundo Aniversario 43... Lo hermoso y útil de ir al lado la gente

Por Roberto PELÁEZ

Resulta una verdad insoslayable que la tecnología ha tomado literalmente ‘por el cuello’ a muchos, muchísimos medios de prensa impresos. Acceder a una revista, a un periódico, desde la comodidad de un teléfono resulta un punto considerable a favor de la primera.

Mantenerse ‘con vida’ pese a los avances tecnológicos, transmite (alto y claro) que un número significativo de personas aún se mantiene apegado a los medios, no sucumbe ante los avances, y prefiere desplegar ante sus ojos el periódico.

A lo anterior se une el sólido vínculo entre el medio escrito y sus lectores, el que éstos se vean -de una manera u otra- reflejados en el mismo, es por llamarlo de alguna forma, una manera de exteriorizar la ‘complicidad’.

Cuando el 20 de junio de 1980 veía la luz el primer ejemplar de El Mundo, Eddie Escobedo Sr., sus familiares y amigos cercanos, propiciaban a la comunidad un periódico ¡en español!, para que la gente se informara, conociera, accediera a las noticias y de paso a muchos servicios. Cuántos nombres vinculados al semanario desde el primer día, otras personas se sumaron después. Mencionarlos traería consigo el riesgo de pasar por alto a alguno. Gracias.

Sólo personas signadas por el entusiasmo y el optimismo, unido ello a lo visionario, podían afirmar que 43 AÑOS DESPUÉS el semanario fuera el preferido de muchos, estuviera al alcance de la mano semana tras semana. De 1980 a la fecha han transcurrido más de ¡dos mil 230 semanas! Se dice fácil.

Involucrado en procesos eleccionarios, explicando una y otra vez la importancia del voto, de respaldar al político interesado en los problemas que aquejan a la comunidad y (las soluciones), en eventos deportivos y culturales, en lo noticioso aún en los momentos más difíciles y complejos, informando sin palabras rebuscadas ni rimbombantes, siempre cerca de la gente, resaltando lo bueno, contribuyendo a elevar el autoestima, literalmente dando a conocer a personas talentosas, trabajadoras, que por años vivieron en el anonimato, dando lo mejor de sí un día tras otro.

Escobedo Sr., sus familiares, amigos, colaboradores... los LECTORES, cerraron fila, formaron un equipo, para lo cual lo primero era (ES) precisamente la comunidad, de ahí el agradecimiento de siempre.

Claro, un camino de m#ás de cuatro décadas no está exento de dificultades, sin embargo es válido consignar que los amigos, el amor que se pone al trabajo, la dedicación, la fuerza de voluntad, son herramientas de inestimable valor para convertir los obstáculos en retos... en triunfos, y seguir adelante.

“Desde que llegó a este país abuelo siempre recogió El Mundo, para informarse, buscar trabajo, disfrutar con orgullo mis resultados estudiantiles, después cuando jugaba futbol en diferentes ligas, si aparecía mi foto él llegaba a las canchas con el periódico, comenta Oscar, hasta hoy tiene la costumbre de ir al supermercado La Bonita próximo a la casa para agarrarlo... creo que lo lee todo”.

El colombiano Vicente Díaz, dramaturgo por más señas, asegura: “cuando llegamos a Las Vegas apenas había teatro en español, platicamos con el señor Escobedo, nunca nos faltó su aliento, y a cada obra que presentamos en el Centro Winchester o en otros lugares, siempre envió a sus reporteros a darle cobertura y la veíamos luego reflejada en el periódico, agradezco mucho la atención que nos dispensaba El Mundo”, resalta este indiscutido pionero del teatro.

Otro de los que se muestra agradecido con Escobedo Sr. y las páginas del semanario El Mundo es el boliviano Freddy Chávez, fundador y director del conocido Carnaval internacional de Las Vegas. “Él fue muy gentil, dice, me escuchó de manera paciente, me indicó no desmayar en mis propósitos de unir en un evento la cultura de tantas personas, mostrar lo que nos distingue y que aprendimos de nuestros abuelos y nuestros padres... siempre he visto el carnaval en las páginas de El Mundo”, considera emocionado.

En este próximo aniversario 43 llegue a todos el sentido AGRADECIMIENTO. Muchas felicidades.