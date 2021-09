Policía de NLV ultima detalles para el evento ‘Noche libre de crimen’

Por Nuestros SERVICIOS

El tradicional evento ‘Noche libre de crimen’, de alcance nacional, ya tiene fecha para materializarse en la ciudad de North Las Vegas, y en tal sentido los oficiales ultiman los detalles relacionados con la esperada actividad.

“Será el martes 5 de octubre, aseguró Gaby Vázquez, del Departamento de Policía de NLV, en el horario comprendido entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche, en el Desert Horizonts Park, que se localiza en el 3750 de la Simmons St.”.

Se trata de un evento que la comunidad conoce muy bien; por varios años la Policía de North Las Vegas escogió para efectuarlo el Hartke Park, donde se daban cita centenares de personas, que tenían la posibilidad de platicar con oficiales, conocer la técnica que utilizan los agentes del orden, y la actividad devenía sin dudas en algo familiar.

“El principal objetivo de este evento, enfatizó Vázquez, es unir fuerzas con la gente, que seamos uno solo en la lucha contra el crimen, en favor de la tranquilidad ciudadana.

“Para nosotros como agentes del orden, abundó, es importante estrechar los vínculos de trabajo, conocernos más, hacer todo lo posible -unidos- para prevenir delitos, que la gente pueda ir al trabajo, llevar sus hijos a la escuela, hacer sus compras, pasear, con la certeza de que está protegida, unidos somos una fuerza contra las violaciones de la ley; es importante que los agentes del orden público estén asequibles, dispuesto a responder preguntas de la gente, a explicar de manera clara y sencilla”, resaltó.

En edición anterior del evento, varios entrevistados señalaron al semanario El Mundo: “La ‘Noche de Unidad o libre crimen’ es una fiesta, vengo todos los años con mis hijos; creo que la comunidad va ganando confianza en su relación con los policías, yo misma agarro folletos, pero también les hago preguntas de preocupaciones que tengo, sea en el barrio, en la escuela de mis niños, incluso hasta de conducción, de celebraciones, pues a veces una no sabe cómo reaccionar ante problemas que se presentan, y me parece bien preguntarle a algún agente que hable español o me ayuda mi hija con el inglés...”.