Por primera vez de manera virtual... La Feria CES ya es historia

Por Roberto PELÁEZ

La más reciente edición de la feria Consumer Electronics Show (CES, por sus siglas en inglés), efectuada del 11 al 14 de este mes ya es historia, por la tecnología mostrada y por ser la primera -desde que se fundó en 1967- que se desarrolla de manera virtual.

Si bien el año pasado los hoteles de Las Vegas y los centros de convenciones lucían abarrotados, en esta oportunidad el COVID-19 le ‘puso una zancadilla al evento’, aunque no impidió su lucidez y atractivos, bajo el lema: ‘CES 2021 is all digital’.

El propio Gary Shapiro, presidente y director de las compañías tecnológicas de Estados Unidos, vaticinó: “CES hizo historia con nuestro primer espectáculo totalmente digital”.

Más de un centenar de conferencias, alrededor de mil 800 expositores de todo el mundo, gigantes de la tecnología como Phillips, Lenovo, Samsung, LG, Panasonic, junto a empresas reconocidas de la talla de Bridgestone, Caterpillar, mostraron sus avances y lo que nos espera mañana, en un futuro tan próximo que casi se puede tocar con las manos. Se trata de mostrar las tendencias, lo último en tecnología, lo más novedoso.

Como un adelanto, el propio lunes 11 ‘mostraron sus credenciales’ Sony, Samsung y LG, compañías que en lo concerniente a electrónica marchan al frente con múltiples dispositivos.

Acapararon la atención los televisores 8k, los de pantalla transparente, los aparatos tecnológicos puestos en función de la salud, la realidad virtual aumentada... y claro, los teléfonos 5G.

Con tantas horas frente al televisor en el año recién finalizado, LG con su aparato que puede doblarse para ser ‘curvo’, y su televisor transparente, llamó la atención. En un mensaje enviado por la compañía Samsung a EFE precisó: “Durante el último año, debido al tele trabajo y al tiempo que hemos pasado en nuestros hogares, la tecnología móvil ha tomado mayor protagonismo en nuestra vida. La transición acelerada al primer mundo móvil trae la necesidad de crear dispositivos que puedan transformar nuestro día a día en una experiencia extraordinaria”.

CES es más que televisores, teléfonos, carros llenos de botones, lo último en rayo láser, atención médica virtual, en una palabra CONSUMISMO, es una manera de ver el mañana hoy mismo.