Por su trabajo Nevada Donor Network continúa a la vanguardia

Por Roberto PELÁEZ

Ofrecer a otras personas lo que llamamos el más preciado regalo de vida convierte en héroes a quienes donan órganos, córneas y tejidos, es un legado de amor, y para el equipo de Nevada Donor Network (NDN) el traer esperanza, fuerza y vida, constituye un verdadero honor, una motivación muy grande.

Las anteriores palabras pertenecen a Joe Ferreira, presidente de NDN, quien resaltó que el equipo, gracias a los donantes héroes y sus familias, puede realizar una labor de primera, de manera que por cinco años consecutivos la entidad que lidera es la primera a instancia mundial -promedio percápita- en lo concerniente al número de vidas salvadas.

Un vistazo a las estadísticas permite destacar que NDN, organización sin fines de lucro, coordinó la donación de órganos de 123 personas en el 2017, lo que se tradujo en 359 órganos transplantados; por medio de los donantes NDN facilitó 163 transplantes por millón de la población, cifras que convierten a la entidad en líder mundial en vidas salvadas, tomando en consideración los datos de Organ Procurement and Transplantatio Network and U.S. Census.

En el reporte de United Network of Organ Sharing resaltan los siguientes datos: 34 mil 768 personas recibieron un trasplante en los Estados Unidos, lo que representa un incremento de 3.4% más que en el 2016 y récord consecutivo por quinto año en trasplantes de órganos.

El pasado año NDN recuperó tejidos curativos de 520 donantes de tejido, que ayudaron a restaurar la calidad de vida y movilidad de miles de beneficiarios. Por medio de mil 142 donantes de córnea, NDN facilitó el regalo de restauración de la vista a mil 879 personas.

Al dar a conocer los números anteriores que colocan a NDN a la cabeza -promedio percápita-, Ferreira significó: agradecemos a nuestros socios clínicos y campeones por la donación, a las personas que apoyan nuestra misión todos los días, también a todos los nevadenses inscritos como donantes de órganos, córneas y tejidos; ustedes son la esperanza”, dijo Ferreira.

Se pudo conocer que cada 10 minutos el nombre de otra persona es agregado a la lista nacional de espera para un regalo de vida, y un promedio de 24 personas mueren diariamente en espera de un trasplante. Actualmente, más de 580 nevadenses y 115 mil personas a nivel nacional esperan por una segunda oportunidad de vida. Inscribirse, como donante es rápido y fácil al utilizar la aplicación de salud en su iPhone o al visitar www.RegisterMe.org

Un número considerable de las personas que aparecen en la lista de espera son hispanos, explicó a El Mundo Alma Rodríguez, contenta a más no poder por los resultados de NDN, donde trabaja, pero en medio de la alegría y el reconocimiento al trabajo, precisó, más hispanos deben informarse sobre qué es la donacion de órganos, qué es un héroe, y registrarse para donar órganos, córneas y tejidos, es una manera de contribuir a salvar vidas, de convertirse también en héroes, apuntó.