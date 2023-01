Por un aire más limpio... CCSD adquiere autobuses eléctricos

Por Roberto PELÁEZ

“Aunque hace unos meses escuché que el Distrito Escolar del Condado Clark iba a recibir dinero para reemplazar los autobuses escolares, saber que ya es realidad, me deja claro una vez más que sí se puede”.

El guatemalteco Saúl González no puede ocultar su alegría “tengo dos niños que padecen de asma, sé cuánto los va a ayudar a ellos y a otros todo lo que se haga en favor de la calidad del aire... por muchos años insistimos en la necesidad de cambiar los autobuses que utilizan diesel por los eléctricos”, asevera entusiasmado.

“Cuando el superintendente platicó del cambio de tecnología, apunta, que se iba a disponer de autobuses con cero emisiones, y de un aire más limpio para el sur de Nevada, me di a la tarea de comentarlo con muchas personas, la noticia para mi familia era como un sueño”, expresa.

“Recuerdo, acota su esposa, cuando el superintendente dijo que estaba en marcha el Programa de Autobuses Escolares Limpios para la protección ambiental, y llegó, no tan rápido como deseábamos, pero nos vamos a beneficiar, mis niños no se van a enfermar con tanta frecuencia, ver a mis hijos pasando trabajo para respirar no se lo deseo a nadie”, resalta.

Información sobre el tema hace hincapié en que unos dos mil 400 autobuses escolares se entregarán a los distritos escolares del país con el objetivo prioritario de contribuir a un aire más limpio, sobre todo en áreas aledañas a las escuelas.

“Fuimos a muchos eventos organizados por CHISPA, firmamos documentos exigiendo autobuses limpios”, destaca la mujer.

El cambio comenzará por autobuses con más tiempo de explotación. Algunos de los camiones limpios iniciarán su accionar en las próximas semanas “queremos que comiencen, coincidió la pareja, será un alivio para miles de personas, las afectadas de las vías respiratorias y los pulmones de los niños, el aire contaminado provoca muchas enfermedades, si antes reclamábamos, ahorita deseamos agradecer, porque son tiempos difíciles y todo lleva un esfuerzo, está en juego la salud de estudiantes en todo el país”, manifestaron.

Lupe Huerta tiene una niña que estudia por Sahara y Atlantic “pronto veremos menos casos de niños con asma”, dice.