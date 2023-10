Presentan Segunda Cumbre de Carreras para empoderar a los Inmigrantes

Por Nuestros SERVICIOS

El grupo local denominado Socios Comunitarios considera oportuno presentar la Segunda Cumbre de Carreras para Inmigrantes, con el objetivo primordial de empoderar a los inmigrantes por intermedio del conocimiento, de manera que se puedan aprovechar las oportunidades para el crecimiento económico

‘Immigrant Community Partners’ se enorgullece en anunciar la Segunda Cumbre de Carreras para Inmigrantes del año, el evento está previsto para este sábado 30, a partir de las 11 de la mañana, en el East Las Vegas Community Center, situado en 250 N Eastern Ave, de 11 am a 5 pm.

La Cumbre de Carreras para Inmigrantes tiene entre sus prioridades proporcionar a la comunidad inmigrante información crítica y recursos sobre la educación superior, la creación de empresas y el espíritu empresarial sin tener en cuenta el estatus migratorio. Mediante la colaboración con colegios y universidades locales,

Reconocidas organizaciones como Make The Road Nevada (MRNV) y Progressive Leadership Alliance of Nevada (PLAN) pretenden ‘colmar’ la laguna de conocimientos y fomentar el crecimiento económico de la comunidad, precisamente apoyados en algo tan importante como el conocimiento, el afán de superación.

La actividad comenzará con una feria de recursos y un almuerzo a las 11 de la mañana, que permitirá a los asistentes interactuar con representantes de diversas instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro. A las 12 del mediodía, habrá una presentación especial a cargo de expertos empresariales locales, que ofrecerán una hoja de ruta para los inmigrantes que aspiren a crear su propia empresa.

A continuación, a las 2 de la tarde, las oficinas gubernamentales locales compartirán valiosas ideas y consejos prácticos para solicitar licencias profesionales, laborales y empresariales. Para concluir la cumbre, varios colegios y universidades de Nevada pondrán de relieve la importancia de la educación, asegurándose de que los asistentes salgan equipados con una comprensión global de cómo obtener un título universitario, sin importar su estatus migratorio.

Junto a MRNV y PLAN tienen rol protagónico en la actividad el Consulado de México, el Colegio del Sur de Nevada (CSN), Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), Nevada State University (NSU), Universidad de Reno Nevada (UNR), Governor’s Office for New Americans (ONA), Asian Community Development Council (ACDC), African Diaspora of Las Vegas, con representantes de cada uno de ellos dispuestos a responder preguntas y brindar información de primera mano.

En reiteradas oportunidades Julián Escutia, cónsul general de México en Las Vegas, ha señalado la importancia que reviste para los inmigrantes seguir adelante en la educación.