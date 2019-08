Prosiguen ferias de Cox y el CCSD por el próximo regreso a clases

Por Roberto PELÁEZ

Una vez más el público hizo suya, la Feria más reciente de Cox por el regreso a clases, y acudió para obtener recursos escolares, diferentes folletos e información, además de la posibilidad de platicar con especialistas de varios departamentos del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD, por sus siglas en inglés), en un evento masivo que tuvo por sede diferentes espacios del Boulevard Mall, en las proximidades de Maryland Parkway y Desert Inn.

“Todos los años por esta fecha sigo las ferias del Distrito Escolar y Cox, son de mucha ayuda para las familias de pocos recursos, se pueden conseguir recursos escolares y hacer preguntas”, comentó a El Mundo Patricia González, acompañada de sus dos pequeñas el sábado 27 de julio en el Boulevar Mall.

Se pudo conocer en la plática que Ramón, el esposo de Patricia, estuvo antes -el sábado 20- en Galería at Sunset con Ramón Junior.

La mencionada feria por el regreso a clases, que se ha convertido en un evento tradicional, resulta sin dudas una magnífica opción.

“Tratamos de conocer qué necesitan, hacemos una lista y nos vamos a las ferias, precisó González, de origen salvadoreño... de manera que no les falta nada a los niños cuando comienzan las clases, y también vamos a ‘La Oportunidad’, sobre todo por las vacunas”, apuntó.

“Tenemos dos niños en primaria que necesitan mochila, papel, crayolas, lápices, tijeras, servilletas, lápices de colores, cuadrernos, regla..., enumeró, y la niña que está en secundaria todo eso más un transportador, una brújula, calculadora, carpetas con bolsillos...

“Hace tiempo nos ponemos de acuerdo, mi esposo lava carros y anda por todas partes, pues casi siempre va a la primera feria, miramos por la lista qué nos falta y yo, antes estuve en una compañía de limpieza de casas, ahorita trabajo en La Bonita de la Desert Inn, entonces si el horario me lo permite pues voy a la segunda o tercera feria porque aun no lo conseguimos todo, estamos muy agradecidos, porque no podemos comprar todo lo que hace falta”, significó.

En el Boulevard Mall se dieron cita más de 30 stands, y los del Distrito Escolar fueron los más visitados, pues muchos padres con sus hijos querían tener información del servicio de alimentos, de transportación, cómo obtener el record del alumno, de la Seguridad en las escuelas.

Acudieron a la Feria voluntarios para propiciar las vacunas exigidas por el CCSD para volver a las aulas, junto a representantes de Educación para adultos; FACES (Family Angagement Community Services), programa que trascendió lleva algunos años dentro del Distrito Escolar, con resultados significativos; del Departamento de Transporte del CCSD; el Servicio de Policías, además de Girls Scouts, entre muchos otros, la mayoría de ellos bilingues.

Nevada Learning Academy, Nevada Health Link, Risas dental, el Colegio del Sur de Nevada (CSN), Educación para adultos, junto a los stans con personal de las oficinas de la senadora Catherine Cortez Masto y la congresista Dina Titus, también acudieron a la cita por el regreso a clases. Por si fuera poco se ofrecieron exámenes de la vista, y la gente tuvo la oportunidad de platicar con exponentes del conocido equipo local de futbol Las Vegas Light e incluso participar en una rifa.

Judith Prinzo, de Nevada Health Link, se acercó varias veces a la familias hispanas presentes en la actividad, “sucede, comentó, que por lo general muchos padres no tienen un estatus migratorio regular y temen ofrecer sus datos, aplicar por un seguro médico, pero los hijos por ser ciudadanos tienen todos los derechos”, adelantó.

Casi en la salida, con el rostro serio, González sin que mediara pregunta alguna, señaló: “Mire, no alcanzamos mochilas, pero tengo el calendario, este sábado 3 vamos a ir al Meadows Mall o a La Oportunidad, tenemos que conseguirlas porque nos hacen mucha falta.

“Usted se imagina, prosiguió, con todos esos libros, los cuadernos, lápices, gomas de borrar, y sin mochila, porque las del curso pasado se rompieron...”.