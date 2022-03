Protección migratoria para víctimas de violencia doméstica

Por el abogado Erick PALACIOS

La visa U fue creada por el Congreso para ayudar a víctimas de abuso físico o mental. Desde finales del 2000, ayuda a miles de víctimas a permanecer legalmente en el país.

Para calificar, la persona tiene que ser víctima de crímenes específicos y cooperar con las autoridades en la investigación o acción judicial contra los agresores.

El crimen debe haber sucedido en los EEUU o haber violado una ley de este país.

Algunos de los crímenes por los que se aplica la visa U son: secuestro, extorsión, violencia doméstica, asaltos graves, incesto, violación, abuso sexual, tortura, acecho o acoso, y otros crímenes similares. Incluye atentados, conspiración o solicitación de cualquiera de ellos.

Se limita las visas U a 10 mil por año. No hay límite para familiares de víctimas que pueden derivar en estatus legal bajo el aplicante de la visa U: cónyuge, hijos u otros familiares que califiquen.

Cuando la cuota anual se llena, los demás aplicantes son puestos en una lista de espera. Estas personas reciben acción diferida o estadía condicional mientras esperan. Pueden aplicar para un permiso de trabajo.

Una vez que la víctima tenga un mínimo de tres años bajo la protección de la visa U, y haya cooperado en el caso contra la persona que cometió el crimen, entonces puede aplicar para ser residente permanente.

Hay muchos requisitos para obtener la visa U. Miles se han beneficiado de esta protección. No sólo han obtenido estos beneficios las víctimas de crimen, también sus familiares cercanos.

La aplicación de visa U no tiene precio. Hay trámites acompañantes que sí tienen un costo adicional. Se puede pedir una exención para no pagar estos gastos.

Por ser un permiso migratorio para víctimas de crimen, hay beneficios que una víctima y su familia pueden obtener. Es importante que consulte con un abogado de inmigración lo más pronto posible si cree que califica para la visa U.

Si usted o un ser querido ha sido víctima de un crimen ya mencionado, actúe rápido para obtener los beneficios disponibles.

Lo peor que puede hacer es no asesorarse, no hacer nada al respecto. No pierde nada al consultar a un abogado de confianza. No se guíe por lo que le dicen amigos o conocidos. Sólo un abogado de inmigración puede darle una respuesta acertada a sus preguntas sobre cómo cambiar su estatus migratorio.