Protestan por políticas de inmigración apoyadas por el Procurador Laxalt

Se llevó a cabo el evento anual denominado ‘Basque Fry’ o conocido en español como ‘Fritura Vasca’, en donde figuras de la esfera política se dieron cita para recaudar fondos en apoyo a la campaña de Adam Laxalt, Procurador General de Nevada y candidato por el partido republicano, que en estos momentos se encuentra en la carrera electoral por la gubernatura de Nevada.

En un ambiente no convencional, dentro de un rancho ubicado al norte de Nevada, con criadillas de cordero como parte del menú principal, se reunieron políticos conservadores, así como también representantes de la Casa Blanca, en el evento anual de origen vasco, el cual sigue la tradición que el abuelo del procurador, Paul Laxalt, quien fue gobernador de Nevada y senador de Estados Unidos, realizaba tanto en Nevada como en Washington D.C.

El senador por el partido republicano Dean Heller, se encontraba y aprovechó para aplaudir la administración del gobierno de Donald Trump, además de recalcar la necesidad por el nombramiento de jueces conservadores.

“Cuando yo sea reelegido, continuaremos nombrando jueces conservadores en este país... el juez Kavanaugh se convertirá en el próximo juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos”, recalcó Heller durante el evento.

Heller aseguró también que habrá seguridad en la frontera y que Nevada no se convertirá en un estado santuario.

Las protestas no se hicieron esperar

Mientras tanto, fuera del rancho, donde se estaba llevando a cabo el evento, manifestantes de diferentes grupos como PLAN Action, NARAL, NAPPA, America’s Voice y Northern Nevada Working Families Party, fueron parte de una demostración donde además de las pancartas, había un pollo de plástico inflable, que se asemejaba a la figura de Trump.

La comisionada del Condado Clark, Chris Giunchigliani, quien se unió a la protesta, comentó sobre el papel importante que debe tomar el candidato en la vida de los constituyentes, y criticó la situación que se vive en la frontera de Estados Unidos con México.

“No eres solamente un oficial electo público, sino que también eres un oficial que debe servir a la gente. Y el mensaje que quiero mandar a Adam Laxalt y a cualquier persona que se esté postulando por un cargo público, es que nosotros nos preocupamos por las familias en Nevada, por la separación de niños”, aseguró Giunchigliani, refiriéndose a la separación de familias en la frontera sur del país.

Alex Camberos, fue uno de los manifestantes en la protesta, y dijo sentirse preocupado por la forma de gobernar de Laxalt si éste llegara a ganar el escaño que pronto estará vacante.

“Como mucha gente sabe, Trump está en contra de los inmigrantes, en contra de las mujeres, en contra de los planes de salud de las personas, él no apoya a los trabajadores, no apoya al sistema educativo e incluso él prefiere no ayudar a incrementar los fondos para la educación. Él -Laxalt-es alguien que solamente va a escuchar e imitar todo lo que Trump dice, y no necesitamos una persona así como gobernador de Nevada”, dijo Cambreros.

Las organizaciones que estuvieron en la protesta, calificaron las políticas de inmigración de Laxalt, Trump y Heller, como inhumanas al separar a los padres de sus hijos, así como también el constante apoyo hacia grupos de intereses especiales por encima de los valores de Nevada.

Steve Sisolak es el contendiente demócrata contra Laxalt en la carrera hacia la gubernatura del estado de Nevada, la cual culminará el próximo 6 de noviembre durante la elección general.