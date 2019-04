Provechoso encuentro de la senadora Rosen y líderes hispanos en la LCC

Por Roberto PELÁEZ

Convencidos de que lo primero es tener conocimiento de los problemas, sobre todo los que aquejan a la comunidad asentada en el valle, y después juntos trabajar en pos de la solución, el encuentro de la senadora demócrata Jacky Rosen con líderes, efectuado el pasado martes 23 devino en una plática diáfana, constructiva.

En una especie de mesa redonda que tuvo por sede el local que ocupa la Cámara Latina de Comercio (LCC, por sus siglas en inglés) la senadora, acompañada por el joven Nelson Araújo, atendió a alrededor de una veintena de líderes que se refirieron a temas medulares como salud, educación, migración y medio ambiente.

Los participantes pusieron el dedo sobre la llaga en asuntos de los que la senadora tomó notas, a ratos intervino, dio algunas explicaciones, sin embargo más que todo aprovechó la oportunidad para escuchar de primera mano comentarios sobre estos asuntos.

Tras las presentaciones de rigos, José Luis Meléndez, de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) y Nora Luna (Nathan Adelson Hospice), fueron de los primeros en hacer uso de la palabra, y poner de manifiesto sus inquietudes.

Peter Guzmán, de la LCC, en su condición de anfitrión, agradeció la visita de la senadora Rosen y el hecho mismo de que tan importante encuentro se efectuara en la sede de la organización que lidera.

Le siguieron entre otros figuras conocidas como Silvia Lazos, y Michael Flores, que también pusieron sobre la mesa inquietudes relacionadas con un tema relevante como la educación y los hispanos.

Antioco Carrillo, de AFAN (Aid for AIDS of Nevada); Vincent Nava (Nevada State College); Jocelyn Torres (Conservation Lands Foundation); Alexa Aispuro (CHISPA), y Cecia Alvarado (Mi Familia Vota) también intervinieron para precisar detalles de sus respectivas organizaciones.

Fue sin dudas un encuentro provechoso, dirigido más que todo a conocer, a ‘tocar los problemas con las manos’, y dejar constancia de la disposición de trabajar por un futuro mejor.

También tomaron parte en el encuentro Octavio Posada, y la joven Brenda Guigui, de Make It Work Nevada.

Leo Murrieta, uno de los jóvenes siempre en medio de los problemas, líder de ‘Make the Road Nevada’, puso el dedo sobre la llaga, primero al agradecer la postura de la senadora y su oficina respecto a los ‘soñadores’ y las personas beneficiadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

“Ella ha desempeñado un papel muy importante en apoyo de los ‘soñadores’ y los ‘tepesianos’, comentó a El Mundo Murrieta, sin dudas tiene un rol de liderazgo, escucha a las personas afectadas, y en más de una oportunidad se ha referido a las historias, a los obstáculos que han enfrentado para salir adelante; no tengo dudas de que todos ellos tienen en la senadora a una aliada”.

Por otro lado Murrieta hizo hincapié en la situación que enfrenta Puerto Rico luego del paso de huracán María, muchos estados que han sufrido, encarado desastres naturales, dijo, tienen ayuda del gobierno de los Estados Unidos, sin embargo aun hay personas -muchas de ellas hispanas- en aquella isla que duermen a la intemperie, no disponen de un techo, y lo que es peor, Puerto Rico no aparece en la lista de los que van a recibir ayuda.

La puertorriqueña-americana Judith Fleischman, de la Universidad Touro, agradeció las palabras de Murrieta, no he tenido que agregar nada a su intervención, precisó, él fue muy directo, y me duele como boricua que aun haya personas tan desamparadas en Puerto Rico, que necesitan de todo... le agradezco sus palabras, comentó emocionada Fleischman.

El referido encuentro de la senadora Rosen y líderes hispanos del valle fija la vista en el presente y el futuro de la comunidad y el estado.