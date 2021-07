Qué NO hacer al sufrir un accidente

Por el abogado Erick PALACIOS

No permita que el chofer de grúa escoja su abogado.

Quizá suene raro leer estas palabras. Pero son muy importantes. Se ha vuelto una industria ilegal muy grande el referir clientes de accidentes a abogados. ¿Por qué es ilegal? Porque las personas que tratan de llevarlo a tales abogados no son sus amigos o familiares tratando de ayudarlo. Estas personas son desconocidas que tratan de forzarlo a ir a abogados que usted no conoce porque tales personas reciben dinero bajo la mesa. Este es dinero que debe ir a su bolsillo, no al bolsillo del chofer de la grúa.

Piense por un minuto: ¿por qué le importa tanto al conductor de la grúa qué abogado escoge usted? La verdad no debe interesarle en absoluto. Pero como estas personas reciben dinero de manera ilegal, tratan por todos los medios que usted vaya al abogado que ellos escogen.

Muchos choferes de grúas incluso dan su número de teléfono a oficinas de abogados para que le contacten directamente. Llamar a una persona accidentada, sin que la persona lo contacte primero, es contra las leyes de ética de un abogado.

No siempre son los choferes de grúa quienes tratan de llevarlo a un abogado. A veces son personas fingiendo ser buenos samaritanos. Se acercan a usted en la escena del accidente y le ofrecen los servicios de un abogado desconocido. Estas personas también lo hacen por recibir dinero.

¿Qué debe hacer usted si esto sucede? No dar su información a estas personas ni contestar sus llamadas. Si el chofer de grúa o cualquier desconocido trata de referirlo o llevarlo a un abogado o doctor que usted no conoce, no acepte tal recomendación. Son personas que están quebrando la ley al ofrecerle tales servicios.

Usted debe escoger su abogado basado en su conocimiento personal o en recomendaciones de familia o amigos de confianza, no basado en presión del chofer de la grúa.