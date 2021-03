Que no se apague la luz al final del túnel... Inicia reapertura de las escuelas

Por Roberto PELÁEZ

Tal como se esperaba el regreso a las clases presenciales (para alumnos de preescolar a tercer grado) el pasado lunes 1 trajo consigo muchas expectativas, opiniones a favor y en contra.

A finales de febrero Jesús Jara, superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés), apuntó: “Nuestros niños necesitarán que toda esta comunidad los apoye para que tengan éxito”.

Como se adelantó en la edición del 26 de febrero, el CCSD adopta las medidas pertinentes para que, de manera escalonada, las escuelas reabran sus puertas de forma tal que el venidero 6 de abril todos los estudiantes tomen parte en las clases presenciales.

Según precisó Jara, el hecho mismo de que el gobernador Steve Sisolak flexibilizara algunas medidas aceleró el programa de reapertura del distrito.

Es justo consignar que organizaciones locales presionaron para la reapertura -cumpliendo las indicaciones y protocolo- y la vuelta a clases presenciales. Es preciso que los pequeñines estén seguros en los centros docentes.

Frente a la Escuela Elemental Robert Lunt, el pasado lunes 1, Pedro Taquechel y María González, ofrecieron sus opiniones: “estamos seguros que en cada salón de clases pondrán en práctica medidas de seguridad, los escritorios de los niños separados, les indicarán que se laven las manitas, no se las pasen por la cara... aunque quieran abrazar a sus amiguitos, por el momento no es posible”.

Gerosina Casanova sostuvo: “no me preocupa tanto el desvelo de los maestros, sé que van a hacer bien su trabajo, me preocupa que muchos de esos padres que traen a los niños no se han vacunado, de la escuela van a sus casas, al trabajo, a las tiendas, y luego regresan a recoger a sus pequeños”, dijo.

“Sabemos que se ha hecho un trabajo serio, el superintendente y su equipo, los maestros, y personalmente soy del criterio de que se debe volver a las escuelas, aplaudo la reapertura... ahorita lo que hay que ser más responsables, insistir en las medidas de las autoridades de salud, y platicar mucho con los niños, porque esta situación no se podía extender, cada día es mayor la brecha escolar, los padres trabajamos y las calificaciones no son las mejores”, subrayó Cándida López.

Los alumnos pertenecientes al CCSD interrumpieron por el Coronavirus sus clases en persona desde mediados de marzo 2020, y luego se incorporaron al programa de enseñanza a distancia.

Tras la incorporación de los alumnos del preescolar al tercer grado, se espera que todo marche según lo previsto y los próximos en sumarse sean los estudiantes de sexto grado, noveno y duodécimo el lunes 22, acogidos al denominado modelo híbrido (con clases presenciales y remotas).

Para abril, específicamente el 6, con el mencionado modelo híbrido, deben regresar a los salones de clases alumnos de séptimo, octavo, décimo y onceno. Ese día, los niños de primaria desde preescolar hasta quinto grado, se incorporarán a la enseñanza en persona cinco días a la semana.

El superintendente advirtió que la educación remota es una opción para todas las familias, si se sienten más cómodas o seguras con este tipo de enseñanza; los empleados del CCSD regresan a sus respectivos centros docentes antes del 15 de marzo, salvo los que encaran una condición especial aprobada por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).

Respecto a la práctica de modalidades deportivas, Jara expresó: “Para el atletismo, la natación, beisbol, softbol, voleibol, entre otras, la preparación se reanuda el 3 de abril”.

No se permitirán, quedó claro, espectadores en los eventos deportivo, los entrenadores y personal involucrado se deberán hacer un test dirigido a detectar Coronavirus y obtener un resultado negativo antes de que empiecen las diferentes actividades.