Quedó atrás moratoria federal contra desalojo, no habrá otra prórroga

Por Roberto PELÁEZ

“Expiró la moratoria, la prioridad es que todos se vacunen lo antes posible, para poner fin a esta pandemia... no habrá otra prórroga estatal a la moratoria de desalojo”, afirmó Steve Sisolak, gobernador de Nevada.

Sisolak y otros líderes del estado insisten en que inquilinos y propietarios deben informarse, aprovechar los programas que brindan apoyo para el pago de la renta y prevenir desalojos.

El gobernador apuntó que los inquilinos deben adoptar medidas que les permitan acceder a fondos de ayuda destinados a pago de alquiler por la pandemia, y estar preparados tras el fin de la moratoria de desalojo de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC).

Señaló que no utilizará su autoridad para extender la moratoria a instancia estatal, “necesitamos que la gente se vacune, sin obviar que propietarios e inquilinos deben aprovechar los programas de ayuda”, reiteró.

Desde el levantamiento de la moratoria estatal de desalojos el 31 de mayo, sólo unos mil hogares han aprovechado el programa de mediación. Se estima que alrededor de 61 mil hogares, más dólares en asistencia federal para el alquiler, sin embargo la redistribución de ese dinero ha sido lenta.

Los funcionarios federales y estatales han argumentado que muchos propietarios prefieren desalojar a un inquilino antes que aceptar la ayuda para el alquiler y las condiciones que esto trae consigo.

Según la llamada iniciativa AB486 los inquilinos no pueden ser desalojados por no pagar el alquiler, si son persistentes en la búsqueda de ayuda para sufragar la renta, si el propietario no coopera con el proceso, o si el propietario se niega a aceptar la ayuda para el pago del alquiler.

La medida establece un proceso por el cual los inquilinos pueden alegar un desalojo injusto si el propietario acepta la asistencia de alquiler del gobierno, y de todas formas desaloja al inquilino. Menos el 12 por ciento de las viviendas rentadas en Nevada presentan atraso en el pago de la renta.

La directora de políticas a instancia estatal de la Coalición de Proveedores de Servicios Legales de Nevada, Bailey Bortolin, afirmó que pese a considerarse una cifra baja de mediaciones, el programa ha tenido éxito.

Por su parte Sisolak, junto a funcionarios de Vivienda, apremiaron a inquilinos y propietarios a aprovechar la mediación del estado y comunicarse entre sí, a estar lo mejor informado posible sobre el tema y actuar en consecuencia.

El Programa de Asistencia de Vivienda CARES del Condado de Clark (CHAP) enfrenta una considerable acumulación de solicitudes, lo que por supuesto trae consigo retrasos en la distribución de ayuda y ha afectado a programas similares de ayuda para la renta en todo el país. Hay 8 mil solicitudes en espera en el condado y el personal procesa entre 800 y mil solicitudes cada semana.

La moratoria estatal de desalojo venció a finales de mayo luego de varias extensiones, con el objetivo fundamental de dar tiempo para que la ayuda se distribuya a propietarios e inquilinos. La moratoria federal se mantuvo por más tiempo. El gobernador no tiene planes de extender la moratoria estatal.

Por otro lado, aunque Nevada ha recibido cientos de millones de dólares en asistencia federal para el alquiler, la redistribución de ese dinero ha sido lenta. Los funcionarios federales y estatales reconocen que muchos propietarios prefieren desalojar a un inquilino antes que aceptar la ayuda para el alquiler y las condiciones que esto conlleva.

Según la iniciativa AB 486, los inquilinos no pueden ser desalojados -por no pagar el alquiler- si demuestran de manera fehaciente que buscan ayuda para sufragar la renta, si el propietario no coopera con el proceso, o se niega a aceptar la ayuda para el alquiler.