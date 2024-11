Reaccionan puertorriqueños del valle por las palabras de Tony Hinchcliffe

Por Rafael ROMERO

Las palabras del comediante Tony Hinchcliffe relacionadas con Puerto Rico en un mitin de campaña del candidato presidencial Donald Trump pudieran causar impacto en las elecciones del próximo martes 5 de noviembre.

En el Madison Square Garden, Hinchcliffe hizo ‘chistes’ teniendo como blanco a otros latinos, además de hacer comentarios despectivos sobre palestinos, judios, afroamericanos, para concluir que Puerto Rico es (literalmente) ‘una isla de basura en el océano’.

La indignación, por supuesto, no se hizo esperar, muchas personas en Puerto Rico y en Estados Unidos han externado su descontento, entre ellas numerosos artistas.

Juan Rivera, puertorriqueño asentado antes en Nueva York y desde junio del 2018 en Las Vegas, contactó a las oficinas de este semanario para destacar: “No podemos quedarnos indiferentes ante las palabras en el mitin de Trump.

“A la hora de votar debemos hacerle tragar estas palabras, no hay manera de justificar la ofensa, se trata de la tierra de nuestros abuelos, de nuestros padres, allí nacimos, somos gente buena, trabajadora, aportamos a Estados Unidos... ya la presentación de Hinchcliffe en Puerto Rico fue cancelada, va a tener que disculparse”.

Ni cortos ni perezosos políticos de ambos partidos, artistas como Ricky Martin, Jennifer López, Bad Bunny, condenaron las palabras del comediante, han mostrado su apoyo a los puertorriqueños.

“Esta vez el insulto no vino de parte de Donald Trump, no hizo falta, ya sabemos como son sus relaciones con nuestro país, significó Lorna Martínez, no podemos olvidar que cuestionó la cifra de fallecidos cuando el huracán María, cuando fue presidente manifestó su intención de vender la isla, por eso no sorprenden las palabras en un mitin de su campaña, pero nos indignan”.

Rivera y Martínez, oriundos de Arecibo y San Juan, en la llamada ‘Isla del encanto’, destacan que hay muchos puertorriqueños que pueden votar “somos ciudadanos de este gran país, la ola de condenas por las palabras despectivas, de odio, pronunciadas en el Garden, tienen que unirnos... es la hora de dar una lección para que algunos aprendan a respetar, si nos desprecian no pueden representarnos”, coincidieron.