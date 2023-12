REACH y Cirugía sin Fronteras juntan sus esfuerzos para bienestar de la comunidad

Por Roberto PELÁEZ

Una aspiración que databa de años ya es una hermosa realidad. Rebeca Aceves, directora de Research Education and Access to Community Health (REACH) y Karla Terrazas, directora ejecutiva de Cirugía Sin Fronteras, rubricaron un convenio de colaboración para ofrecer servicios médicos quirúrgicos a personas que no disponen de seguro médico.

Se dice fácil, sin embargo significa tanto para la comunidad. Un noble gesto que debe valorarse en su dimensión más íntegra.

En calidad de primicia, la joven Aceves, por mucho tiempo timonel de REACH, tuvo a bien ofrecer sus impresiones para los lectores de este semanario.

“La colaboración de Cirugía Sin Fronteras y REACH tiene como objetivo fundamental ofrecer atención médica de alta calidad a personas que enfrentan condiciones médicas graves, al tiempo que evitan convertirse en una carga para la comunidad y el sistema de salud público.

“Esta iniciativa, agregó, se basa por encima de todo en los valores fundamentales de ambas organizaciones, que se enfocan de manera prioritaria en el bienestar y la salud de las personas, sin reparar en su situación económica, raza, religión u orientación sexual”, destacó entusiasmada.

“Quiero reiterarlo, enfatizó la presidenta y CEO de REACH, en nuestra organización consideramos que todos merecen atención médica de calidad, independientemente de su situación financiera, estamos optimistas al unir fuerzas con una organización tan prestigiosa y reconocida como Cirugía Sin Fronteras, para brindar juntos una solución efectiva a quienes necesitan, requieren una cirugía con el objetivo de recuperar su salud y ofrecer lo mejor a la comunidad.

“Esta asociación, el convenio que acabamos de firmar, permitirá a REACH y a Cirugía Sin Fronteras combinar experiencias y recursos para ofercer cirugías a las personas que no cuentan con acceso a la atención médica necesaria debido a la falta de seguro médico; esto no sólo aliviará el sufrimiento de los pacientes, también contribuirá a que tengamos una comunidad sana, productiva, me atrevería incluso a decir que con más alegría de vivir”, expresó Aceves sin poder ocultar su optimismo.

Por su parte Terrazas dejó sentado que “solo a través, por intermedio de esfuerzos colectivos podemos fomentar, estar en condiciones de fomentar una comunidad más saludable para todos.

“La colaboración entre REACH, una organización con mucha experiencia en lo concerniente a la salud primaria, aseveró, y Cirugía Sin Fronteras, especializada en tratamiento médico-quirúrgico para personas sin seguro médico y con necesidades significativas, destaca más que todo nuestro compromiso conjunto con la salud integral.

“Juntos trabajamos para ofrecer atención médica integral, demostramos que la solidaridad y la especialización se unen para transformar vidas, y eso es algo digno de tener en cuenta y reconocerse”, significó.

Trascendió que la colaboración de REACH y Cirugía Sin Fronteras se basa en un firme compromiso con la equidad en la atención médica, y en la creencia de que juntos podemos marcar la diferencia en la vida de las personas más necesitadas.

La joven Aceves aprovechó la oportunidad para hacer valer su agradecimiento a los medios de prensa que por años han dado seguimiento al desempeño de REACH en favor de la salud de la gente, “y la difusión, dijo, de esta importante iniciativa que nos llena de sano orgullo pues beneficiará a nuestra comunidad y a quienes enfrentan desafíos de salud y no cuentan con seguro médico.

“Su participación -añadió refiriéndose a los medios- es fundamental para llamar la atención, ayudar a crear conciencia sobre esta causa, y de paso ayudarnos a llegar a quienes más nos necesiten, les estamos muy agradecidos”, zanjó.

Tras la sencilla ceremonia en que estamparon sus firmas Aceves y Terrazas, Arquímides Isalgué, peruano, comentó a este semanario: “Da gusto ver a personas trabajar de manera desinteresada por la salud de sus semejantes, Dios las bendiga”.