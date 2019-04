Reconocen sostenida labor de Freddy Chávez, ‘Premio Mundial Ad Honorem’

Por Roberto PELÁEZ

Ya me lo había advertido el periodista mexicano Macario Ramos ‘a ese hombre lo que le falta de estatura le sobra de entusiasmo y capacidad para organizar eventos, es un apasionado de la cultura de su país y de la comunidad hispana’.

El reportero se refiere al boliviano Freddy Chávez, quien el próximo sábado 20 recibirá el llamado ‘Premio Mundial Ad Honorem’ que entrega la Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos, cuya sede se localiza en Orlando, Florida.

De baja estatura, Chávez es un incansable conversador, él lo resume en pocas palabras: “estudio para conocer lo que distingue a cada país”. El 20 verá reconocida su entrega, su participación en numerosas actividades comunitarias y su sostenida labor promocional.

Contento por el honroso galardón, comenta: “Soy de los que considera que la cultura es la que nos hace fuertes, llevo muchos años en Las Vegas, apunta, y usted se puede encontrar a personas con documentos, sin documentos relacionados a su estatus migratorio, que le guste o no la política, pero lo difícil es encontrarse a alguien que viva ajeno, distanciado de la cultura.

“Cada persona, abunda, trae lo de su país, lo que vio desde pequeño, lo que aprendió con su abuelo, con sus padres, sus amigos, la música, la comida, los trajes típicos, las danzas, y eso precisamente es lo que debe promocionar, dar a conocer, cuidar, además de aprender algo de la cultura de otras naciones”, remarca sonriente.

“Escuche esto, insiste, es importante que la gente lo interiorice, “tal vez, como le decía, a alguien no le guste la música, el baile, pero le atrae la comida típica, o el vestuario, simpatiza con éste o aquel artista, con un escritor, con esta o aquella novela, y todo eso es cultura, por eso soy del concepto que la cultura adquiere otra connotación, es muchas veces lo que nos retrata, lo que habla por nosotros mismos”, asevera.

Sobre el Premio que va a recibir, advierte: “La noticia me sorprendió, no trabajo para galardones, lo más importante cuando uno aprende es tratar de enseñar a los demás, por eso el Carnaval Internacional, cuando inicio muchos piensan que aquello duraría un año, tal vez dos, y ahí está, cada vez más grande, y lo mejor, la gente de cada país muestra lo suyo... al principio me alienta el señor Escobedo (qepd) ‘no te detengas’, me decía, hoy el evento es conocido en muchas partes y puede llegar aun más lejos”, afirma.

Chávez conoce profundamente todo el folklor de su país, la música, los bailes, la manera de vestir en correspondencia con la zona en que viven sus connacionales, habla con propiedad de lugares de Bolivia como Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, como si hubiese llegado ayer de cada uno de ellos.

“En Las Vegas, dice, la comunidad boliviana no es tan numerosa, por ejemplo, como la mexicana, la salvadoreña, la guatemalteca, somos unas 80 familias, pero nos hacemos sentir, nos las arreglamos para tener siempre algún representante en los diferentes eventos, en correspondencia los grupos comunitarios se suman al Carnaval, o se acercan en busca de consejos.

“Formamos varios grupos de danza, nos preocupamos mucho por el vestuario de cada localidad en Bolivia, la comida... es una manera de estar cerca aunque vivamos un poco más lejos”, concluye.