Reconocerán labor del doctor Fernando Morales

Por Rafael ROMERO

La medicina es efectiva cuando tiene una evidencia científica que la respalde. J. M. Mulet

Cuando platica sobre medicina, sus investigaciones que datan de más de tres décadas, tratamientos contra enfermedades como la diabetes, la calvicie, el vitiligo, con frecuencia interrumpen al doctor Fernando Morales... con aplausos.

Oriundo de Guatemala, de hablar pausado, el experimentado galeno verá puestas a prueba sus emociones cuando este sábado primero de diciembre reciba una placa en reconocimiento a su sostenido esfuerzo en favor de la salud. Se trata de un lauro más para este científico centroamericano ejemplar. Entregará el merecido reconocimiento la USA Central American Coalition, en la categoíra de centroamericano del año en el área de las ciencias médicas, la investigación y el descubrimient para revertir los efectos de patologías como la diabetes, el vitiligo, la alopecia y otras.

El doctor Morales tuvo una destacada participación en el VII Congreso Mundial de Medicina efectuado en México, donde disertó sobre sus investigaciones y mostró resultados convincentes de muchos de sus pacientes en diferentes partes del mundo.

La búsqueda incesante por parte de este profesional de la salud, parte muchas veces de un sólido argumento que esgrime una y otra vez: Nuestro cuerpo tiene un aproximado de 100 billones de células, todas trabajan por impulsos eléctricos y cargas eléctricas, electrones, protones y neutrones.

El experimentado médico también corrobora una frase de Hipócrates que muchos médicos tratan de concretar o llevar a feliz término: “Que tu alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento”.

Luego plantea “Lo que comemos, sin dudas afecta nuestro cuerpo... nuestro cuerpo acepta lo natural, sin embargo el hombre agrega a los alimentos gasolina, cal, y eso sencillamente no lo acepta, no hay que ir tan lejos para aceptar esta realidad”, deja sentado en más de una de sus pláticas.

Para tener un cuerpo saludable, disponer de buena salud, argumenta, sugiero comer menos pan o no comerlo porque la harina refinada es dañina; por otro lado es mejor cocinar con mantequilla por lo contaminado que está el aceite... y fíjense que digo mantequilla no margarina, sostiene. El aceite tiene hexano y eso no es bueno.

Con respecto al vitiligo, apunta, hay que entender primero por qué se produce la enfermedad; el laureado galeno afirma que las teorías actuales de la enfermedad están equivocadas, al percatarse gracias a sus investigaciones, pues encuentra respuestas a la enfermedad.

Morales comienza con ocho pacientes, pronto -dado los resultados-, la cifra aumenta y no faltan afectados a quienes atienden a distancia y con los que mantiene comunicación sistemática. Hoy la cifra de personas a las que atiende (por diabetes, vitiligo, alopecia o calvicie) junto a sus colaboradores pasa de mil 300, además ofrece o dicta conferencias en más de una docena de países, incluyendo Estados Unidos, varias naciones de Europa y Centroamérica.

Felicitaciones por el merecido reconocimiento, el doctor Fernando Morales es un profesional en el campo de la medicina, todo entrega y dedicación.