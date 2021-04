Recuerdan al líder de los derechos civiles del campesinado

Por Roberto PELÁEZ

“En fecha como esta se extrañan los eventos comunitarios, recordar al líder César Chávez en su día, los festivales que se organizaban para rendirle tributo, sin embargo hoy vivimos tiempos difíciles... recuperarnos con más fuerza es el mejor homenaje”.

Las palabras pertenecen a Norma González, vinculada a la comunidad hispana del valle, quien tiene muy presente que el pasado 31 de marzo el líder campesino César Chávez cumpliría 94 años.

“El Covid 19, apunta, de alguna manera nos impide recordarlo como deseamos, pero no olvidamos sus principios, menos en estos momentos en que los trabajadores esenciales, los que trabajan en los campos, necesitan un estatus regular”.

La entrevistada señala: “le rendimos homenaje a Chávez en el Craig Ranch Park, en North Las Vegas, luego vinimos al Gary Reese Freedom Park, con la congresista Dina Titus, el maestro Isaac Barrón, Rubén Kihuen, Olivia Díaz, Bob Coffin, Mimi Quintero, los estudiantes hispanos de Rancho High School, siempre en eventos con mucho público, incluso con la presencia de Dolores Huerta”.

A César Chávez, quien nació en Yuma, Arizona (31 de marzo de 1927), algunos le critican y señalan que fue un obstáculo para inmigrantes que buscaban trabajar en el campo, sin embargo vale apuntar que fue también, sin dudas, un incansable luchador por los derechos civiles del campesinado estadounidense, enseñó a exigir, a reclamar, a no cruzarse de brazos, a no rendirse nunca, y ese espíritu de combatividad, su apego a lo que consideraba más justo, es válido reconocerlo, al no permitir se pisotearan sus derechos y el de muchos como él.

Enfundado en la playera del equipo local ‘Diversity Futbol Club’, Sergyo Arroyo, comentó para los lectores de este semanario: “lo más importante es que la fecha del natalicio de César Chávez no pasa inadvertida, él cumpliría 94 años, y su ejemplo sigue vivo, los trabajadores agrícolas garantizan los alimentos, y se les excluyen de muchos beneficios, a ellos les asiste el derecho a reclamar, a exigir la ciudadanía de este país”.

Para Rodrigo Yáñez, de Chispa (entidad defensora del medio ambiente), quien atiende un programa radial, lo relevante es que los jóvenes no olviden a César Chávez, su lucha por lo que consideraba era lo más justo.

Invitado a las actividades para recordar al paladín de los derechos civiles de los trabajadores del campo, el pianista y cantante Antonio Carnota, también extraña los eventos comunitarios para recordar a Chávez “me da gusto que la comunidad hispana de Las Vegas tenga muy presente el aniversario de uno de sus líderes, y que lo haga con alegría, en medio de las dificultades se ve el entusiasmo de la gente, soy optimista, vamos a superar este momento complejo; no olvido que en uno de esos eventos recibí varios reconocimientos”, expresa.