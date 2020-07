Regreso a clases... Vacune a sus hijos hoy, no lo deje para mañana

Por Roberto PELÁEZ

El Coronavirus con su paso arrollador que lo trastoca todo, el desempleo, las dudas sobre el segundo cheque de estímulo, los problemas económicos... claro que hay muchas razones para preocuparse y ocuparse.

Sin embargo no admite dilación lo de las vacunas exigidas por la escuela para el regreso a clases, en esto también toca preocuparse y decir sí a las múltiples opciones que brinda el Distrito de Salud del Sur de Nevada (SNHD, por sus siglas en inglés).

El pasado martes el camión con personal del SNHD ofreció servicios en la intersección de las calles Harris y Nellis, el miércoles se trasladó hasta el estacionamiento de la Biblioteca localizada sobre Flamingo, muy cerca de la Maryland.

“Se están poniendo vacunas a niños y adultos, inmunizando contra la hepatitis A y B, el tétanos, la difteria”, explicó Rebeca Aceves, de la Ventanilla de Salud localizada dentro del Consulado de México.

“Hay que decir, añadió, que el Distrito de Salud realiza un encomiable trabajo, tanto en lo concerniente a las pruebas o test para detectar Coronavirus, como en esto de las vacunas por el regreso a clases.

“Por ejemplo, los interesados en acercarse al camión para las vacunas, enfatizó, no necesitan hacer citas, es por orden de llegada, todos con cubrebocas, respetando el distanciamiento social (alrededor de seis pies), eso es indispensable, como la presentación de su record de vacunación o el del niño.

“Mientras que quienes acudan a las diferentes clínicas del SNHD, agregó Aceves, sí deben hacer citas; pueden optar por la Clínica principal en el 280 al sur de Decatur, Las Vegas, Nevada 89107, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Llamar al (702) 759-0850.

“O, dijo, acudir a la Clínica en el este de la ciudad (570 al norte de Nellis Boulevard, Suite D-1, Las Vegas, NV 89110, de lunes a viernes, en el mismo horario, y contactando al teléfono antes señalado”, subrayó la titular de REACH.

“El tiempo no se detiene, parece que falta mucho para el inicio de las clases, pero no es así, y los padres van a tener después que hacer largas filas si no aprovechan estos eventos”, apuntó.

Trascendió que hasta hace unas dos semanas personal de la Ventanilla y del Distrito trabajaban juntos en la realización de exámenes dirigidos a detectar el Coronavirus “eran pruebas gratis, apuntó. “Cuando comenzamos los exámenes se acercaba poca gente, casi todos por curiosidad, sin embargo, cuando conocieron que un familiar, un amigo, un compañero de trabajo había dado positivo, la gente acudió de manera responsable, hizo líneas, cumplió el protocolo indicado, y eso dice mucho de la disciplina de la comunidad, las pruebas son gratis.

“Deseamos, añadió, volvernos a unir con los especialistas del SNHD, va a resultar muy provechoso, más aun si conocemos que quienes compartieron en grupos el día 4, pueden comenzar a sentir síntomas alrededor del 20 del presente mes, la enfermedad se incuba por más o menos unas dos semanas”, comentó.

Aceves precisó que los hispanos son de los más afectados, “es vital cumplir las indicaciones, usar el cubrebocas, lavarse las manos”, insistió.

Respecto a la Ventanilla, apuntó: “creamos una guía de recursos y llamamos a personas que aparecen en nuestra base de datos, a ver si necesitan alimentos, medicinas, ser referidos... seguimos al lado de la gente”, concluyó.