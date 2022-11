Remesas a México 42 mil 964 millones... Aportan los mexicanos del valle

Por Rafael ROMERO

Cuando faltan por sumar las remesas de tres meses (octubre, noviembre y diciembre) enviadas a México, la cifra es de 42 mil 964 millones, muy superior a igual periodo de 2021 que ascendió a 37 mil 349 millones.

Justo es consignar que el 2021 cerró con la significativa cifra de 51 mil 585 millones. ¿Podrá llegarse en el 2022 a esa cantidad? En el 2020 se obtuvieron 40 mil 605 millones. Y en el 2019 la cantidad llegó a 36 mil 438 millones. El aumento es evidente año con año.

Números aparte, las remesas enviadas a México por mexicanos residentes en el exterior, sobre todo desde los Estados Unidos, registran 29 meses de crecimiento sostenido. De enero a septiembre de este año se muestra un promedio individual de 390 dólares, mientras en el 2021 fue de 374.

En medio de este aumento vale apuntar que en marzo del 2020, cuando inició la pandemia, las remesas enviadas a México alcanzaron por primera vez los 4 mil millones, lo que resultó de una ayuda inestimable.

José Rodríguez y Juan Guzmán, empleado de hotel el primero, y del Distrito Escolar el segundo, respectivamente, ven con beneplácito el envío de remesas a México “es nuestra manera de ayudar a la familia a tener una vida mejor, a celebrar el cumpleaños, el Día de las Madres, navidad y fin de año”, destacan.

“A veces tenemos la posibilidad de hacer llegar un presente a mamá, o a una de mis hermanas, y por intermedio de las remesas pues se facilita todo, además, sabemos que es también una manera de ayudar al producto interno bruto del país, el mismo presidente lo ha señalado más de una vez, ha hecho llegar su agradecimiento a los mexicanos en el exterior”, advirtió el segundo.

Rodríguez tiene bien claro que durante meses del 2020 y del 2021, en que primero le redujeron las horas y luego enviado a casa por las medidas de seguridad en los hoteles y la poca afluencia de huéspedes, no pudo ayudar a su familia tanto como deseaba “hasta entonces no les faltaba mi envío, pero luego la reduje a mamá para que se alimentara bien, sin salir de casa, gracias a Dios ya todo ha vuelto a la normalidad, aunque opino que el Covid 19 aún persiste y no debemos descuidarnos”.

Pastor Zermeño, oriundo de Guanajuato, también envía dinero cada dos meses a sus familiares.