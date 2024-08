Resaltan experiencia tras varias sesiones de clases

Por Roberto PELÁEZ

“Nunca es tarde para empeñarse en hacer realidad los sueños”, fue el comentario generalizado por parte de los cerca de 70 alumnos que tomaron lecciones de pintura en el ‘Taller Creativo Arte en Libertad AF’.

La experimentada pintora Ángeles Freire (AF) es de esas artistas experimentadas que esgrime: “los conocimientos no sirven de mucho si no se transmiten a otras personas, si no se les ayuda a desarrollar su talento”, apuntó.

Tras varias sesiones de clases, con una atención personalizada por parte de la reconocida pintora para con sus estudiantes, dicidieron organizar una exposición con la marcada intención de favorecer el intercambio de criterios y mostrar las habiliaddes adquiridas.

“Fue algo que me alegró mucho, apuntó Freire, fue hermoso ver como se entregaron a las actividades organizativas de la expo, la selección de sus piezas, escuchar sus argumentos, y después la exposición puesta a disposición de todos, fue alentador para mí como su maestra y también para los estudiantes, de diferentes edades y sexo”, significó.

“Me llena de orgullo ver que los alumnos hacen suyos los conocimientos, me dio gusto apreciar la selección de los temas escogidos para sus piezas, el uso del color, de las luces, los diferentes matices, y sobre todo el entusiasmo con que se entregaron, tanto a la hora de crear como en lo relacionado con la exposición... fue realmente bonito y alentador, dejó en todos el deseo de hacer más, algo que no descartamos”, opinó.

No es el primer taller que ofrece Ángeles Freire, para no ir tan lejos el año pasado tuvo a bien organizar el denominado ‘Vive la experiencia y desarrolla tu creatividad’, el mismo en que los alumnos tuvieron la posibilidad de escoger si querían expresarse en lienzo, madera, rocas o telas.

“Los talleres nos ofrecen la posibilidad de impartir los conocimientos, intercambiar experiencias, hacer nuevas relaciones, dejar fluir la energía, además de disfrutar de un rico café, té, o unas ricas galletas, y lo que es muy importante, adquirir habilidades, desarrollar el talento, las ideas... unos alumnos aprenden más rápido, son más receptivos, otros demoran su poquito, pero todos aprenden”, resaltó la pintora, que dicho sea de paso ha tomado parte en varias exposiciones.

“Siempre trato de motivar la creación, considero que ser creativo abre un puerta al descubrimiento, me place entregarles materiales para que trabaje, hagan tareas, dejen volar su imaginación, y luego ellos mismos contribuyen a la adquisición de nuevos materiales, esa es una ayuda a estudiantes que se incorporan, denota camaradería, aflora el deseo de que todos aprendan”, dijo.