Resaltan importancia de la lectura en los niños

Por Roberto PELÁEZ

“Los libros son un recurso imprescindible para el proceso formativo de los niños, les permite imaginar, descubrir, conocer el mundo que les rodea. Fomentar la lectura en los menores y adolescentes, es primordial”.

Las palabras pertenecen a Martha Patricia Guerra, quien participó recientemente en la presentación de los libros de Pily Coblentz y Linda Calderón

“Leerles a los niños pequeños es una manera importante de ayudarlos a desarrollar habilidades lingüísticas, añadió, porque sencillamente los expone a nuevas palabras y formas de usar el lenguaje”.

Por su parte Ana Laura Campos, de la organización local Padres en Liderazgo, aseguró: “También los ayuda a hacer suya información general sobre el mundo, les facilita adquirir conocimientos sobre nuevas materias, y una vez que ingresan a la escuela, mejoran de manera sustancial la ortografía; creo que ayuda a los niños a resolver mejor los problemas y transmitir más claramente lo que les pasa”, argumenta.

Lo anterior viene a colación por los talleres que lleva a cabo PLT (ya se efectuó el del pasado jueves 7), que tiene previsto efectuar el próximo el jueves 14, siempre en Stupak Community Center (300 W. Boston Ave.).

“Para nosotros es primordial, dijo, que los padres asistan a los talleres de lectura, que lean en casa, no hay nada como el ejemplo... los pequeños hacen lo que ven hacer a sus padres, es bueno les instruyan”, significó.

“La lectura, sin importar la edad, precisó Guerra, abre paso a la adquisición del conocimiento, es uno de los mejores hábitos que se pueden adquirir”.

Sale a relucir que en ocasiones no hay interés porque no se ha cultivado el hábito de leer, no se ha orientado bien qué tipo de lectura puede ser atractiva.

Maritza Maldonado, poetisa, a quien le fue otorgado un Doctor Honoris Causa por una prestigiosa organización literaria de Marruecos, destaca”

“Primero hay que hacerles entender a todos que la lectura es una práctica en la que pueden encontrar satisfacción, emoción, es como un escaparate de la rutina e incluso una forma de calmar el estrés, nunca se debe ver como una tarea, algo impuesto, porque ahí viene el rechazo, la resistencia a leer.

“Deben ver a sus padres, enfatizó, o algún miembro de la familia leyendo, de manera que sirva de motivación”, comentó.

“La lectura no debe ser vista como algo aburrido, al contrario, resaltó Maldonado, es importante dejar que niños y adolescentes escojan los libros de acuerdo a sus intereses, lean lo que más les gusta”.